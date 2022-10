Hun konkurrerte uten hijab. Nå er hun trolig arrestert.

ISTANBUL (Aftenposten): Fansen ville møte Elnaz Rekabi på flyplassen for å hindre at hun ble arrestert. Regimet kom dem i forkjøpet.

Klatreren Elnaz Rekabi skal mandag ha blitt pågrepet av iranske myndigheter i Sør-Korea.

47 minutter siden

Søndag fikk demonstrantene i Iran en ny helt.

Da deltok den iranske klatreren Elnaz Rekabi i det asiatiske fjellklatringsmesterskapet i Sør-Koreas hovedstad Seoul. 33-åringen dukket opp på TV med bare et enkelt bånd rundt hodet.

Iranske kvinner får konkurrere i internasjonal idrett. Men regimet krever at de har på seg hijab når de representerer Iran. Det valgte Rekabi å ignorere.

Klippet av at hun klatret med Irans flagg på brystet og hestehalen hengende løst, spredte seg raskt i sosiale medier.

Planla velkomstkomitee

Etter planen skulle Rekabi komme tilbake til Iran onsdag morgen.

Mange støttespillere hadde begynt å planlegge en velkomstkomité på flyplassen, skriver Iran International arrow-outward-link . De var nemlig bekymret for at Rekabi ville bli arrestert så fort hun ankom Teheran.

Men regimet kom dem i forkjøpet.

Mandag meldte iranske medier at Rekabi var savnet. Venner sa til BBC Persian arrow-outward-link at de ikke fikk tak i henne. En anonym kilde sa Rekabi og resten av klatrelaget var blitt plukket opp på hotellet og at pass og mobiltelefon skal ha blitt tatt fra henne.

La ut «unnskyldning» på Instagram

Tirsdag morgen skriver den iranske ambassaden i Seoul at Rekabi og resten av laget er på vei tilbake til Iran.

Kort tid etter dukket det opp en ny historie på Rekabis Instagram arrow-outward-link . Der beklager hun at hennes «bekledning har skapt problemer.»

Hun skriver også at hun nå er på vei tilbake til Teheran.

Det er imidlertid god grunn til å være skeptisk til hvorvidt Rekabi selv har skrevet unnskyldningen, eller om hun gjorde det frivillig. Det iranske regimet er kjent for å tvinge pågrepne kritikere til å komme med falske tilståelser.

Ett eksempel er tanten og onkelen til 16 år gamle Nika Shakarami, som ble funnet drept etter at hun deltok i demonstrasjonene i Iran for et par uker siden. Familien til Nika anklaget iranske myndigheter for å ha stjålet tenåringens lik for å unngå at det skulle bryte ut demonstrasjoner under begravelsen.

Tanten og onkelen ble arrestert etter at de uttalte seg til mediene om det som skjedde med Nika. Kort tid etter dukket de opp på TV, der de fortalte at Nika ikke ble drept under demonstrasjonene, men i stedet falt fra et hustak.

Dette avviste Nikas mor, som mener tanten og onkelen ble tvunget til å «tilstå» at de tok feil om hvordan 16-åringen døde.

Iran Wire: Overføres til fengsel

Iranske medier melder tirsdag at Elnaz Rekabi ble lurt til den iranske ambassaden i Seoul av sjefen for det iranske klatreforbundet.

Ordren skal ha kommet fra Revolusjonsgarden, skriver Iran Wire, arrow-outward-link et nyhetsnettsted drevet av eksiliranere.

Ifølge Iran Wires anonyme kilder ville ikke Rekabi søke asyl i Sør-Korea fordi mannen hennes er i Iran. Nettstedet erfarer at Rekabi nå skal overføres til det beryktede Evin-fengselet i Teheran.