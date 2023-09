Oppsiktsvekkende forskning: Skogbrannfaren vil øke dramatisk

Lett å glemme når flommene står i kø, men i juni var det stor skogbrannfare i Sør-Norge. De neste tiårene vil brannfaren øke kraftig.

Canada er herjet av skogbranner i sommer, som her i British Columbia. Forskerne frykter en dobling i antall branner de neste tiårene.

Publisert: 03.09.2023 17:19

Global oppvarming gir økt fordamping, større skyer og mer styrtregn. Det ender i flom.

Men global oppvarming gir også lange perioder uten en regndråpe. Da blir det tørke og perfekte forhold for store skogbranner.

I Canada kan antall dager med ekstremt brannvær, altså med skogbrannfare, komme til å dobles de neste tiårene dersom global oppvarming fortsetter ufortrødent. Kraftig økning er ventet også hos oss.

Verst i Canada og Sibir

Klimaforskere ved Cicero og Universitetet i Oslo publiserte nylig funn i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Research Communications. Funnene handler om brannfare på nordlige breddegrader. Og de vekker oppsikt.

Brannfaren øker mest i Canada, hvor det nå pågår over 1000 branner. 700 av dem er ute av kontroll. Men også i Skandinavia, Sibir og Alaska øker faren dramatisk.

Brannen i McDougall Creek i Canada i forrige uke gikk hardt ut over bebyggelsen. det mener forskerne er mindre sannsynlig i Norge.

Forskningsleder Marianne Tronstad Lund ved Cicero Senter for klimaforskning sier de har sett på fire variabler:

Maksimumstemperatur på dagtid.

Nedbør.

Fuktighet nede ved bakken.

Vind.

Når det først brenner, vil knusktørre skoger selv skape vinder som gir raskere spredning og gjør det vanskeligere å slukke.

– Hele det nordlige området som er dekket av skog, vil oppleve økt skogbrannfare etter hvert som det stadig blir varmere, sier hun.

Global oppvarming skjer mye raskere i nord enn snittet for resten av verden.

Dersom den globale temperaturen øker til over fire grader, vil Skandinavia i snitt oppleve 70 prosents økning i antall dager med høy brannfare. Det kaller forskerne brannvær.

– Resultatet er nedslående

Til nå har de fleste studier av skogbranner og klimaendringer konsentrert seg om Nord-Amerika. Nå har de norske forskerne også studert hvordan klimaendringene påvirker skogområder i Alaska, Canada, Skandinavia og Sibir.

– Resultatet er nedslående. Med økt global oppvarming vil skogbeltet på hele den nordlige halvkule være utsatt for betydelig høyere skogbrannfare, sier Marianne Tronstad Lund.

– De siste ukenes dramatiske flommer forklares med klimaendringer. Hvordan kan klimaendringer samtidig føre til flere skogbranner?

– Mye av den økte nedbøren vil komme som styrtregn. Mellom dem kan vi få perioder med tørke. Nedbøren vil ikke komme så jevnt som før. Særlig det sørlige Norge kan oppleve lengre og hyppigere tørkeperioder.

Klimaforskeren understreker at været vil variere fra år til år – og gjennom sommeren. Så selv om det i perioder blir flere flommer, vil det i andre perioder bli mer tørke og mer brannvær.

Tøffere vær – mer lyn

Lynnedslag er en viktig brannårsak i nord. Flere studier viser at oppvarmingen fører til flere kraftige byger med lyn og torden. I sør er viktigste årsak uforsiktig omgang med ild, gnister fra tog og maskiner og knust glass folk har kastet.

Mer lyn som følge av tøffere vær. Etter tørkeperioder kan det føre til skogbrann.

Forskerne har brukt datasett fra to globale klimamodeller i sine utregninger.

De viser størst endringer i Canada. På sensommeren i år har det brent friskt mange hundre steder i canadiske skoger. Men det kan altså bli ende verre.

Med en global temperaturøkning på mellom 1- og 4 grader, får Canada dobbelt så mange dager med vær som gir økt skogbrannfare, ifølge modellene.

Av de fem regionene forskerne har studert, er Alaska minst utsatt. Men også her viser modellene flere dager med brannvær fremover.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for måten vi lever på? Vi har allerede fått beskjed om at vi må slutte å bygge hus og hytter ved elvebredder og flomutsatte steder.

– Kanskje må det bli lengre perioder med forbud mot åpen ild, bedre varsling og andre beredskapstiltak, sier Tronstad Lund.

– Det kan også få betydning for hvordan vi jobber preventivt med skogforvaltning for å begrense brannrisikoen, og for hvor vi bygger hytter og hus.

Hun understreker at det sannsynligvis vil være størst fare for hytter og små tettsteder i skogtette områder. Byer og større tettsteder i Norge vil ikke være like truet av skogbranner som i California og Sør-Europa.