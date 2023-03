Georgia skulle nærme seg Vesten. Nå utløser «agentloven» brannbomber og storming av parlamentet.

Flere tusen demonstrerer i hovedstaden etter at politikerne stemte for den nye «agentloven». De frykter den skal bringe dem nærmere Putin.

08.03.2023 22:11 Oppdatert 08.03.2023 22:27

Flere tusen demonstranter marsjerte mot parlamentet i Tbilisi onsdag. «Nei til den russiske loven», var det skrevet på enkelte av plakatene.

I to dager har folk tatt til gatene over «agentloven». Det er blitt kastet molotovcocktail mot politiet. Onsdag kveld forsøkte demonstranter å ta seg inn i parlamentet. Politiet har slått hardt ned på demonstrasjonene. Både tåregass og vannkanoner er blitt brukt for å roe gemyttene.

Klokken er nå over 01.00 i Georgia. Direktebilder fra hovedstaden viser at demonstrasjonene fortsatt pågår.

Men hvorfor har den nye loven ført til sinne blant så mange georgiere?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn