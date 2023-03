Ron DeSantis vil ikke hjelpe Ukraina

USAs hjelp har vært helt avgjørende for Ukraina. Nå sier republikanernes to heteste kandidater at det ikke er i USAs interesse å hjelpe dem i krigen.

Ron DeSantis snakker som en presidentkandidat, reiser som en presidentkandidat og skriver bok som en presidentkandidat, men har ikke sagt at han er presidentkandidat.

14.03.2023 17:02

Floridas guvernør Ron DeSantis har ikke bekreftet at han vil kjempe om å bli republikanernes kandidat til presidentvalget i 2024. Men han oppfører seg som en presidentkandidat.

Så langt viser målingene at han er det eneste troverdige alternativet til Donald Trump på republikansk side. Trump skjuler ikke at han tar DeSantis på alvor.