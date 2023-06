Nato balanserer på en knivsegg. Hva kan de gjøre for å blidgjøre Zelenskyj uten å hisse på seg Putin?

BRUSSEL (Aftenposten): Nato-sjef Jens Stoltenberg har lagt frem en plan for å knytte Ukraina nærmere Nato.

Jens Stoltenberg på besøk i Det hvite hus forrige uke. President Joe Biden skal ha vært positiv til planen som ble diskutert.

20.06.2023 05:39

Under et toppmøte i Bucuresti i 2008 ble Ukraina lovet medlemskap i Nato. Men i årene etter lot en plan for fremtidig medlemskap vente på seg.

– Enkelte mener det er grunnen til at de ble angrepet av Russland. At Nato lovet medlemskap uten å følge opp, sier Karsten Friis.

Han er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Nå er det kun tre uker til Nato på nytt samles til et viktig møte. Denne gang i Vilnius.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert. Han krever et veikart som leder frem medlemskap.

Men en av Natos viktigste menn, president Joe Biden, sa i helgen at de ikke vil gjøre det lett for Ukraina å bli medlem av Nato.

Hva står på spill for det krigsherjede landet?