Putin om forholdet til Norge: – Neppe i befolkningens interesse

Vladimir Putin omtalte forholdet til Norge under en tale i Kreml onsdag.

Vladimir Putin taler i Kreml i forbindelse med seremonien for nyutnevnte utenlandske ambassadører til Russland.

05.04.2023 16:40 Oppdatert 05.04.2023 16:52

Putin talte onsdag i Kreml under en sermoni for nyutnevnte ambassadører fra 17 land.

I talen, som er gjengitt av den russiske avisen RIA, snakket presidenten om forholdet til Norge. Den norske ambassadøren Robert Kvile var ifølge avisen én av de 17 ambassadører som var til stede.

– Russlands forbindelser med Norge er nå redusert til et minimum, noe som neppe er i de to landenes befolkningers interesse, sa Putin under seremonien.

Han trakk frem det arktiske området, og fremhevet at dette er viktig for begge land.

Putin minnet også om at forholdet til Norge i mange år ble formet i en konstruktiv ånd, og at i 1944 ga tusen sovjetiske soldater livet sitt for å frigjøre Nord-Norge fra nazistene.

– Russlands ansvar

At forholdet mellom Norge og Russland er redusert til et minimum, er Russlands ansvar, mener Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Når samhandlingen mellom Norge og Russland er redusert til et minimum, så skyldes det at Russland fører en fullskala angrepskrig mot nabolandet Ukraina. Det er med andre ord Russlands ansvar, sier statsministeren i en uttalelse til NTB onsdag.

– Norge ønsker lav spenning og ordnede nabolandsforbindelser i nord, om blant annet søk og redning, fiskeriforvaltning og kontakt mellom grensemyndighetene. Men den brutale krigen Russland fører, får konsekvenser for Russlands forhold til mange land, også til Norge, sier Støre.

I talen ga den russiske presidenten en kort vurdering av forholdet til hvert av de 17 landene ambassadørene representerte.

Ønsker dialog og samarbeid

Putin fremholdt i sin tale at Russland er klar for dialog med alle land, ifølge RIA.

– Russland er åpen for et konstruktivt samarbeid med alle land uten unntak. Vi kommer ikke til å isolere oss fra noen, sa presidenten.

Putin bemerket at Russland vil fortsette å være ett av de suverene og autoritative sentrene i verden.

Presidenten henvendte seg til USAs ambassadør Lynn Tracy og påpekte at Washingtons støtte til "fargerevolusjoner", blant annet i Ukraina, hadde ført til at forholdet mellom Russland og USA i dag er i en dyp krise.

Da han snakket om samarbeidet med Danmark, minnet presidenten om at de to landene alltid hadde stått hverandre historisk nær.

– Men nå er det uro i Østersjøen, sa Putin, som også uttrykte håp om at Danmark ville støtte forslaget om å opprette en internasjonal kommisjon for å etterforske terrorangrepene på Nord Stream-rørledningene.

Putin understreket betydningen av diplomatenes arbeid og uttrykte håp om at deres arbeid i Russland ville være rettet mot å løse eksisterende problemer.