Savnet 13-åring funnet i live – 32 år gammel mann pågrepet

13-årige Filippa forsvant lørdag. Mer enn 24 timer etterpå ble hun funnet i live: – Hele kroppen dirrer i en voldsom lykkerus, sier jentas mor.

Store politistyrker og mange frivillige deltok i leteaksjonen etter at 13 år gamle Filippa som forsvant på Sjælland lørdag formiddag.

16.04.2023 10:37 Oppdatert 16.04.2023 19:18

Politiet har nå funnet den 13 år gamle Filippa etter hun forsvant lørdag formiddag. Jenta ble funnet i live for kort tid siden, forteller politiet på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

En 32-åring er nå pågrepet i saken. Han blir fremstilt for fengsling mandag, skriver politiet på Twitter. De mener de har et bilde av hva som har skjedd, men går ikke i detaljer.

Politiet ønsket ikke svare på om mannen er en tidligere kjenning. De har også foretatt flere pågripelser i saken.

Trodde hun var død

Familien hennes er lettet etter nyheten kom søndag ettermiddag. Da hadde jenta vært forsvunnet i mer enn et døgn.

– Jeg trodde Filippa var død, sier jentas mor Pernille Nielsen til danske EkstraBladet.

Hun forteller at hele kroppen «dirrer i en voldsom lykkerus», og at de skal besøke Filippa på sykehuset søndag ettermiddag.

– Selvfølgelig er jeg glad. Jeg er verdens lykkeligste mann, sier jentas morfar overfor danske TV 2.

Politiet har gått ut med dette bildet av 13 år gamle Filippa. Politiet gikk senere så ut med dette bildet, som ble tatt like før hun forsvant.

To personer løslatt

Politiet pågrep tidligere i dag to personer som nå er blitt løslatt. Det skriver politiet i Sydsjælland og Lolland-Falster selv på Twitter, rett før klokken 17 søndag.

– De to personene er nå blitt avhørt, og det er ikke noe i politiets etterforskning som tyder på at de har noe med Filippas forsvinning å gjøre.

Derfor er de begge løslatt. Den 32-årige mannen er fortsatt pågrepet.

Sperret av hus - fant Filippa

Politiet fikk over 600 henvendelser om saken, og søndag formiddag meldte dansk TV 2 at et hus i nærheten av der 13-åringen sist ble sett, ble sperret av. Både krimteknikere og beredskapstroppen var på stedet, ifølge Ekstra Bladet.

Filippa ble funnet i nærheten av område politiet sperret av. De ville ikke utdype hennes tilstand ytterligere.

13-åringen forsvant fra Kirkerup, der hun hadde gått med avisen lørdag formiddag. Samtlige politistyrker sør på Sjælland ble brukt i søket etter jenta, som ble etterlyst like før klokken 16 lørdag ettermiddag.

Familien til Filippa fant sykkelen, vesken og mobilen hennes rett ved veien.

– En kriminell handling

De arbeidet etter flere scenarioer for hva som kunne ha skjedd, ifølge politiinspektør i området, Kim Kliver.

– Vår teori er at det begått en kriminell handling. Vi er meget bekymret for Filippa, sa Kliver i en oppdatering søndag formiddag.

Politiet jobbet gjennom natten i området rundt Kirkerup. Helikopter, droner og hunder deltok i søket etter 13-åringen.

Flere personer ble avhørt og politiet satt med et videomateriale ble gjennomgått, ifølge politiinspektøren.

13-åringen forsvant etter at hun var ute og leverte aviser. Stefaren hennes snakket med henne på telefonen da hun var ferdig med runden. Da skulle hun til en venninne. Men der dukket hun aldri opp.

Stefaren, Allan Gøgsig Nielsen, skrev på Facebook at han takket for all hjelp i søket etter stedatteren før hun ble funnet søndag.

– Vi får bruk for deres hjelp igjen i morgen tidlig når det blir lyst. Hvordan vet vi ikke ennå, men vi skal bare finne henne, skriver han videre.