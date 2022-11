Soldatmoren utfordret presidenten. – Vladimir Vladimirovitsj, er du en mann eller hva?

– Er du modig nok til å møte oss? Den frittalende soldatmoren Olga Tsukanova insisterer på å få møte president Vladimir Putin. Det ble det ikke noe av.

Soldatmoren Olga Tsukanova utfordrer president Vladimir Putin på en ganske så uærbødig måte.

11 minutter siden

Søndag er det morsdag i Russland. I den forbindelse inviterte president Vladimir Putin fredag 17 kvinner fra en av Moskvas forsteder til Kreml. De var alle mødre til soldater i den russiske hæren.

– Jeg deler deres smerte, sa Putin til kvinnene.

– Dere vil ikke bli glemt.

100.000 russiske soldater er blitt enten drept eller skadet i krigen i Ukraina, ifølge amerikanske anslag.

Hva kvinnene sa til Putin, ble ikke umiddelbart delt med offentligheten, melder Reuters.

Men var møtet slik kritikere har antatt, får vi neppe høre om skarp kritikk.

Det hele lå an til å bli et propagandashow, mente en av mødrene som ikke var blitt invitert til møtet.

President Putin møtte 17 soldatmødre fra en forstad til Moskva. De fikk te, småkaker og friske bær.

– Ut fra erfaring kan jeg beskrive hvordan dette møtet kommer til å ta seg ut: Mødrene vil stille noen «akseptable» spørsmål, koordinert og godkjent på forhånd, sa Olga Tsukanova i et videoklipp som ble lagt ut på sosiale medier før fredagens møte. Videoen er omtalt i flere uavhengige russiske medier.

Tsukanova startet tidligere i år Rådet for mødre og koner. Organisasjonen kritiserer ikke Ukraina-krigen direkte. Men den har klaget over at sønnene sendes rett til krigen uten tilstrekkelig trening og utstyr. Den er også misfornøyd med at menn som har gyldig grunn til å bli fritatt, likevel blir innkalt. Det skriver The Times.

– Vi ble ikke invitert til møtet med Putin, skriver Tsukanova fredag på Telegram.

President Vladimir Putin møtte fredag en gruppe soldatmødre i Moskva. Rådet for mødre og koner var ikke blitt invitert.

– Vil du løpe og gjemme deg?

I den 3 minutter lange videosnutten som ble publisert tidligere i uken, klager Tsukanova over at høytstående tjenestemenn i Moskva ikke vil møte henne og de andre mødrene i organisasjonen.

– Det er den tredje dagen vi er i Moskva. Vi har gjort alt vi kan for å få til en dialog med myndighetene, sier hun.

Så klemmer hun til:

– Vladimir Vladimirovitsj, er du en mann eller hva? Har du mot til personlig å møte ikke bare håndplukkede mødre, forhåndsgodkjent av deg, og ikke de ekte? sier hun.

Og hun fortsetter: Vil du møte dem som har kommet fra hele landet for egen regning bare for å treffe deg? Vi er her i Moskva og er klare til å møte deg. Vi venter på svaret ditt. Eller vil du løpe og gjemme deg igjen?

Anklager om at soldatene er kanonføde

Tsukanova tar antagelig en stor personlig risiko ved å være så kritisk til president Putin. Blir man anklaget for å spre «falske nyheter» om landets væpnede styrker, så risikerer man opptil 15 års fengsel.

Organisasjonen hennes påpeker i en uttalelse at Putin er øverstkommanderende. Han har dermed ansvar for «de destruktive reformene i hæren og for det som skjer i de militære enhetene».

Frustrerte russere klager gjerne i sosiale medier over hvor dårlig forberedt de russiske soldatene er på krigføringen i Ukraina. En vanlig anklage er at de russiske soldatene er «kanonføde».

Gråtende slektninger sier adjø til unge russiske menn som er blitt innkalt til førstegangstjeneste. Bildet er tatt den 10. november på jernbanestasjonen i byen Omsk.

Det vakte oppsikt da det i mars dukket opp en video der en gruppe mødre anklaget Putin for å gjøre sønnene deres til kanonføde.

Anklagene er absolutt ikke uten rot i virkeligheten. Slagmarken i Ukraina har vist seg å være svært blodig. Så mange som 100.000 soldater er antagelig blitt drept eller skadet på både russisk og ukrainsk side, anslo sjefen for de amerikanske styrkene tidligere denne måneden.

Hevder mødre blir overvåket

Olga Tsukanova (46) er selv mor til en 20-åring som ble mobilisert fra byen Samara. Hun har uttalt til den uavhengige TV-kanalen Dozjd at gruppen hennes har medlemmer fra hele Russland. Hun sier 500 medlemmer er aktivt involvert i bevegelsen.

Hun hevder myndighetene ikke vil gjøre noe med de alvorlige anklagene om hvordan soldatene blir behandlet. I stedet sender myndighetene hemmelig politi for å overvåke aktivistmødrene og dermed skremme dem, hevder hun.

Vladimir Putin møtte altså fredag en gruppe soldatmødre. Han og kvinnene satt rundt et bord og ble servert te, småkaker og friske bær.

En annen mødregruppe som jobber for sønnenes rettigheter i hæren, som ble opprettet på 1980-tallet, er heller ikke blitt invitert til å møte Putin, ifølge The Times.