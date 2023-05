Sterke reaksjoner etter at politiet brukte elektrosjokkvåpen mot dement 95-åring

Clare Nowland (95) er livstruende skadet etter at australsk politi brukte elektrosjokkvåpen mot henne på gamlehjemmet der hun bor.

På 80-årsdagen hoppet Clare Nowland i fallskjerm. Øyeblikket ble foreviget av en lokal TV-stasjon.

19.05.2023 21:43

– Familien er i sjokk, de er forvirret, og lokalsamfunnet er rasende. Det sier Andrew Thaler, en venn av familien, til BBC News.

Ifølge Thaler er det små sjanser for at Nowland overlever hendelsen.

Hadde kniv og gåstol

Det var tidlig om morgenen onsdag lokal tid at politiet i Cooma, i delstaten New South Wales i Australia, ble tilkalt til et gamlehjem etter rapporter om at en 95-åring bar kniv.

Da politiet ankom stedet, skal Nowland ha kommet mot dem med kniven – og en gåstol.

De to betjentene på stedet skal da ha valgt å bruke elektrosjokkvåpen på den 95-årige damen – to ganger. Først i brystet, så i ryggen.

Nowland falt i bakken og slo hodet. Nå ligger hun på sykehuset med alvorlig hjerneblødning, som følge av fallet.

Politiet får kritikk

I 2008 ble Nowlands 80-årsdag markert med et fallskjermhopp på den lokale TV-stasjonen. Familievennen Thaler beskriver den 95 år gamle damen som en person som er godt likt av alle rundt seg.

Flere mener nå at politiet må etterforskes. Blant andre det lokale rådet for sivile rettigheter for personer med funksjonsnektelser i Australia (PwD).

– Hun er enten en utrolig smidig, rask og skremmende 95 år gammel kvinne, eller så er det utvist stor mangel på dømmekraft av politiet. Det sier PwD-president Nicole Lee.

– Hun trengte noen som kunne håndtere henne med medfølelse og tid, ikke med elektrosjokkvåpen, fortsetter hun.

Er under etterforskning

New South Wales-politiet har allerede satt i gang etterforskning av hendelsen.

– Jeg forstår og deler lokalsamfunnets bekymringer. Det sier politiinspektør Karen Webb til ABC News.

Betjenten som skal ha brukt våpenet mot Nowland, er ikke blitt suspendert, men betjenten er foreløpig tatt ut av tjeneste. Det melder BBC.