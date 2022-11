Dødstallene stiger i Indonesia etter jordskjelv

Det kraftige jordskjelvet på Java i Indonesia har tatt livet av minst 162 mennesker, ifølge Reuters. Over 700 er skadet.

Redningsmannskaper leter etter overlevende i restene av bygninger som har kollapset i Cianjur.

21. nov. 2022 16:22 Sist oppdatert 8 minutter siden

Skjelvet inntraff klokken 13.21 mandag lokal tid. Det hadde en dybde på 10 kilometer, og episenteret lå ved Cianjur sørøst for hovedstaden Jakarta.

– Jeg er lei meg for å formidle dårlige nyheter. 162 mennesker er døde, og 326 er alvorlig skadet, noe som i stor grad innebærer beinbrudd og skader fra sammenstøt, sier den lokale guvernøren Ridwan Kamil.

Cianjur har rundt 175.000 innbyggere.

– 40 av de omkomme er barn som ble rammet av bygninger som kollapset. Skadde ofre forblir ubehandlet på sykehus fordi det ikke er nok helsepersonell, sier en talsperson for landets krisedirektorat.

– Hundrevis, kanskje til og med tusenvis av hus er ødelagt. Noen områder er fortsatt isolert på grunn av jordskred, sier en talsmann for myndighetene i Cianjur by i provinsen Vest-Java.

Jordskjelvets styrke ble målt til 5,6 av både det europeiske seismologiske senteret EMSC og det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel av indonesiske myndigheter.

Helsepersonell og leger ble nødt til å behandle skadede på åpen gate ettersom skjelvet førte til at flere sykehus på øya var uten strøm i flere timer. Livsviktige operasjoner ble utsatt som følge av strømbruddet, opplyste talsmannen for myndighetene i Cianjur.

Skadede får behandling på åpen gate i Cianjur.

Sjokk og tårer

Videoer og bilder fra nyhetsbyrået AFP viste at lokalbefolkningen ble nødt til å kjøre skadede til sykehuset på pickuper og motorsykler.

– Du kunne se det selv, folk fikk hoder og føtter sydd og lappet sammen utendørs. Mange er i sjokk og i tårer, sa Vest-Javas guvernør Ridwan Kamil på en pressekonferanse få timer etter jordskjelvet.

Han la til at strømmen i løpet av kvelden delvis var blitt gjenopprettet, men spesifiserte ikke om det var gjennom bruk av generatorer eller tilkobling til strømnettet.

Arbeidere rydder unna restene av en ødelagt butikk i Cianjur. Det kraftige jordskjelvet på Java i Indonesia har tatt livet av minst 56 mennesker, mens over 700 er skadet, ifølge lokale myndigheter.

Enorme ødeleggelser

Flere titalls bygninger ble ødelagt i jordskjelvet, og rystelsene fikk folk i hovedstaden Jakarta til å strømme ut i gatene.

Blant bygningene som er ødelagt, er en islamsk kostskole, et sykehus og andre offentlige bygninger. Totalt er mer enn 1770 boliger enten skadet eller ødelagt, ifølge Indonesias nasjonale krisedirektorat.

I en uttalelse skriver direktoratet at det fortsatt innhenter opplysninger om konsekvensene av jordskjelvet i ulike distrikter.

– Mange mennesker døde fordi hjemmene deres ikke var i stand til å motstå skjelvet. Hadde jordskjelvet skjedd på natten, ville langt flere ha dødd.

Indonesia ligger langs den såkalte ildringen i Stillehavet. Det er et område med høy vulkansk aktivitet og hyppige jordskjelv som går fra sørspissen av Sør-Amerika via Alaska og Japan til New Zealand. Tidligere i år omkom minst 25 mennesker i et jordskjelv på den vestlige øya Sumatra i Indonesia.