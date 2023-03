Tiktoks toppsjef grillet i Kongressen

Tiktoks toppsjef Shou Zi Chew måtte torsdag møte i Kongressen for å gjennomgå en svært tøff utspørring fra amerikanske politikere.

Tiktoks administrerende direktør Shou Zi Chew ble grillet i Representantenes hus i Washington torsdag.

23.03.2023 17:46

Den delvis kinesiskeide appen har 150 millioner amerikanske brukere, og høringen blir gjennomført på et tidspunkt da svært mye står på spill for eierselskapet Bytedance.

Et sentralt spørsmål er om data som samles inn om brukerne via appen, kan bli levert videre til kinesiske myndigheter hvis de skulle kreve det.

– Herr Chew, du er her fordi det amerikanske folket har behov for sannheten om den trusselen som Tiktok representerer for vår nasjonale og personlige sikkerhet, sa republikaneren Cathy McMorris Rodgers, som leder energi- og handelskomiteen i Representantenes hus, der utspørringen fant sted.

– Vil beskytte unge brukere

Chew avviste imidlertid påstanden om at appen utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel og fastholdt at selskapet prioriterer sikkerheten til sine mange unge brukere.

Flere Tiktok-støttespillere demonstrerte onsdag utenfor Kongressen.

Han gjentok også at selskapet planlegger å beskytte amerikanske brukerdata ved å lagre all slik informasjon på servere som er eid og blir vedlikeholdt av det amerikanske selskapet Oracle.

– La meg si dette helt klart. Bytedance er ingen agent for Kina eller noe annet land, sa Chew, som selv er født i Singapore.

– Alt skal lagres i USA

Chew vedgikk at noen brukerdata fortsatt er tilgjengelig for selskapets ansatte i Kina, men la tid at alle data etter hvert skal lagres på et sted der kinesiske lover ikke gjelder.

– I dag gjenstår det fortsatt å slette noen data, sa han.

Tiktok er en mobilapp som brukes til å dele videoer.

Tiktok har lovet å gjøre det samme i Europa – å lagre brukerdata som samles inn via Tiktok på servere i Europa. Så langt er det ingenting som tyder på at brukerdata er gitt videre til kinesiske myndigheter.

Generelt mener forskere at Tiktok er som andre sosiale medier når det gjelder innsamling av data. I en analyse som ble gjort av Citizen Lab ved University of Toronto i 2021, ble det konkludert med at Tiktok og Facebook samler inn samme mengde brukerdata til annonsører.

Forbyr Tiktok for ansatte

For å hindre selskapet i å få tak i brukerdata, har både Kongressen, Det hvite hus, det amerikanske militæret og over halvparten av USAs delstater nedlagt forbud mot å installere appen på utstyr som brukes i jobbsammenheng.

Lignende forbud er innført av flere europeiske regjeringer.

Tiktok er blitt anklaget for å utgjøre en sikkerhetsrisiko siden Donald Trump var USAs president. Allerede da ble det vurdert å innføre totalforbud mot appen i USA