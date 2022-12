Eksperter mener voldsom smittespredning i Kina kan gi nye virusmutasjoner. FHI-direktør er ikke bekymret.

Det er mer sannsynlig at eventuelle nye varianter oppstår i Vesten, vurderer direktør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Folk venter utenfor en feberklinikk i Shanghai 24. desember.

25 minutter siden

Etter neste tre år med knallharde nedstengninger har Kina omsider gått bort fra sin null-covid-politikk. Det har ført til en smitteeksplosjon i verdens mest folkerike land.

Ifølge Financial Times har kinesiske helsetopper bak lukkede dører anslått at så mange som 250 millioner mennesker ble smittet i landet fra 1. til 20. desember.

Første juledag meldte også landets nasjonale helsekommisjon, som i nesten tre år har publisert daglige tall for koronasmitten, at de vil slutte med det fra søndag av.

Den høye smitten kan føre til at det oppstå nye varianter eller mutasjoner av koronaviruset i Kina, advarer flere eksperter Associated Press (Ap) har intervjuet.

– Kina har en veldig stor befolkning og begrenset immunitet. Det kan være under slike forhold at nye varianter oppstår, sier Dr. Stuart Campbell Ray ved Johns Hopkins-universitetet i USA til nyhetstjenesten.

Norsk ekspert uenig

Fagdirektør og professor Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet har en litt annen vurdering av situasjonen. Han mener at viruset møter lite motstand i Kina, fordi nesten ingen har vært smittet tidligere og få er godt vaksinert.

– Derfor er det ikke noe særlig press på viruset for å utvikle seg i en retning som omgår immunforsvaret. Det sprer seg godt nok som det er, skriver han i en e-post.

Aavitsland mener det er mer sannsynlig at eventuelle nye urovekkende varianter vil oppstå i den vestlige verden. For her møter viruset på en befolkning der mange er vaksinert flere ganger og har vært smittet før, analyserer han.

– Dermed vil virus som omgår denne blandingsimmuniteten ha en fordel.

Han påpeker også at selv om flere hundre millioner kinesere blir smittet i 2023, vil det være langt flere som blir smittet globalt. «Hendelsene i Kina er derfor ikke avgjørende for om det oppstår nye varianter eller ikke»

FHI-fagdirektør Preben Aavitsland.

Mener opptil en million kan dø i 2023

Kina er i en spesiell situasjon globalt når viruset nå rammer. Nedstengingene har gjort at få har gjennomgått sykdommen. Mange er vaksinert, men ofte bare med én dose. De kinesiske vaksinene har vist seg mindre effektive enn dem som brukes i Vesten.

Dr. Gagandeep Kang, virusekspert ved Christian Medical College in Vellore, India, sier til Ap at det derfor gjenstår å se om viruset vil følge samme utviklingstrekk i Kina som ellers i verden etter at vaksinene kom. Hun spekulerer i om utviklingen kan bli helt annerledes i Kina.

Aavitsland i FHI sier at han synes det var fornuftig å gi opp målet med å slå ned viruset. Det er også naturlig at man slutter å publisere tall over daglige tilfeller, når tallene ikke lenger er pålitelige, mener han.

– Men forberedelsene og planene for å håndtere situasjonen etter gjenåpningen ser ut til å ha vært for dårlige.

Folk besøker et julemarked i Shanghai julaften. Masker er ikke lenger påbudt.

Professoren tror at feiringen av kinesisk nyttår den 21. januar vil bidra ytterligere til spredning av viruset, og at opptil 70–80 prosent av den kinesiske befolkningen kan bli smittet i løpet av 2023. Det kan bety over en million dødsfall, hovedsakelig blant folk over 80 år, mener han.

Aavitsland understreker at FHI følger situasjonen tett, men at de mener den hittil primært er et kinesisk problem.

– Det kan bli et problem for oss dersom produksjonen av viktige eksportvarer lammes.