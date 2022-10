Putin: Vesten spiller et farlig, blodig og skittent spill

Russlands president Vladimir Putin raste mot Vesten i talen han holdt torsdag ettermiddag.

27. okt. 2022 17:09 Sist oppdatert nå nettopp

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at Vesten spiller et «farlig, blodig og skittent» spill om Ukraina, men at USA og dets allierte til slutt vil måtte snakke med Russland.

Putin, som holdt sin årlige tale hos tenketanken Valdaj, langet ut mot Vesten. Han hevdet at vestlige land er blendet av kolonialisme og prøver å holde resten av verden under kontroll.

Valdaj er en Moskva-basert tenketank som knyttes til det russiske regimet. Talen kommer åtte måneder etter at Russland gikk til en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina, der russiske styrker har drept tusenvis av sivile.

Vesten har tatt flere steg den siste tiden for å eskalere konflikten, hevdet Putin.

Videre sa han at det er tatt flere steg de siste månedene for å trappe opp konflikten, ifølge Sky News arrow-outward-link og Reuters.

– De heller bensin på bålet i Ukraina, trapper opp provokasjoner rundt Taiwan og destabiliserer verdens markeder for energi og matvarer, sa Putin.

– Det sistnevnte var nok ikke med hensikt, vi tviler ikke på det. Det skjedde på grunn av systemfeil, sa han.

– Det farligste tiåret siden andre verdenskrig

Han fortsatte med å si at han mener vi står overfor det farligste tiåret siden slutten av andre verdenskrig. Og hevdet videre at perioden med vestlig dominans er over. Situasjonen er farlig for menneskeheten, sa han.

Putin sa også at Russland ikke anser seg ikke som en fiende av Vesten. Samtidig raste han mot «arrogante» vestlige ledere som han sa var innstilt på å påtvinge andre land vestlige verdier.

Putin sa at Russland aldri ville akseptere at vestlige land forteller dem hva de skal gjøre, og sa at jo lengre tid Vesten brukte på å innse dette, jo høyere ville prisen bli.

– Vesten ser på andre som underlegne

– Historien vil gi oss rett. De største geniene i verdenskulturen vil ikke bli glemt, sa Putin, som siterte Fjodor Dostojevskij i talen.

Vestlig demokratisett fikk også gjennomgå i talen.

– Helt siden kolonitiden har det vært karakteristisk for dem å se på alle andre som underlegne, mens de selv tilhører eliten, sa han.

– Menneskeheten står nå overfor et valg: Enten samle et lass med problemer som uunngåelig vil knuse oss alle, eller prøve å finne løsninger som kanskje ikke er ideelle, men som fungerer og kan gjøre verden mer stabil og sikker, sa han.

– Tenker alltid på Russlands tap

Russlands angrepskrig i Ukraina har så langt blitt sett på lite vellykket. Ukrainske styrker har slått tilbake og gjenerobret områder som tidligere var okkupert av russerne.

Ifølge vestlige kilder har Russland trolig mistet titusenvis av soldater. Ukrainske myndigheter hevder de har drept over 60.000 russiske soldater.

– Jeg tenker alltid på Russlands tap i Ukraina, sa Putin videre i talen.

- Det er økonomiske tap også, påpekte han. Men han understreket at Russland har styrket sin suverenitet, også sin økonomiske sfære.

Han mente at USA hadde «diskreditert det internasjonale finanssystemet» ved å bruke den amerikanske dollaren som et våpen.

– En ny verdensorden må baseres på lov og rett, fortsatte den russiske presidenten.

Om invasjonen i Ukraina sa han:

– Vi hadde bare et mål: Å hjelpe befolkningen i Donbas.

Han sa også at bare Russland er i stand til å være garantisten for den territoriale integriteten til Ukraina.