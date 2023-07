Nesten 1000 personer pågrepet etter fjerde natt med opptøyer i Frankrike

I Nanterre ble blant annet en buss påtent i den fjerde natten på rad med uroligheter etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet i Paris-forstaden denne uken.

01.07.2023 07:50 Oppdatert 01.07.2023 08:18

Politiinnsatsen var ytterligere trappet opp fredag, med 45.000 politifolk og pansrede kjøretøy. Over hele landet var politiet og sikkerhetsstyrker mobilisert for å håndtere voldelige protester mot den dødelige skytingen i en Paris-forstad tirsdag.

Tross det store politioppbudet meldes det om plyndring i Lyon, Marseille og Grenoble, der hettekledde gjenger raidet butikker. Demonstranter har også tent på biler og søppelkasser flere steder.

– Den plyndringen og volden vi ser, er uakseptabel, sa Marseille ordfører Benoît Payan, som måtte be om politiforsterkninger.

«Politiet er rasister og dreper barn» sto det på plakaten til en av demonstrantene som kom til Place de la Concorde i sentrum av Paris fredag.

Litt etter midnatt skriver innenriksminister Gérald Darmanin at 270 personer var pågrepet i løpet av kvelden og natten. Over 80 av pågripelsene skjedde i Marseille.

Darmanin lover at landets ordførere skal få politiforsterkningene de ber om.

Tidligere på kvelden ryddet politiet Place de la Concorde nederst i Paris' paradegate Champs-Élysées, der mange hadde samlet seg i protest.

En brennende barrikade i Lyon i det sentrale Frankrike fredag kveld. På veggen bak ham har noen skrevet "Politiet dreper".

I tillegg til å forsterke politiets tilstedeværelse, var det gjennomført flere andre tiltak for å hindre demonstrasjoner natt til lørdag. Fyrverkerisalg er forbudt, og innenriksdepartementet opplyste at all offentlig transport med buss og trikk skulle stanses fra klokken 21. Regjeringen har hatt to krisemøter tiden opptøyene startet.