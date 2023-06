Bygninger i brann etter eksplosjon i Paris

Skal være gasseksplosjon, ifølge bydelsordfører.

Flere bygninger står i brann etter en eksplosjon i Paris, melder Reuters. Vis mer

Saken oppdateres.

Flere bygninger står i brann etter en eksplosjon i Paris, melder Reuters. Nyhetsbyrået skriver at minst syv personer er kritisk skadet. Ni personer er lettere skadet. De siterer TV-kanalen BFM TV. Tallet er ikke offisielt bekreftet.

Det er uklart hva som er grunnen til eksplosjonen, men det er meldt om sterk gasslukt i området. Bygningen der eksplosjonen skjedde skal være en amerikansk musikkskole, melder NTB.

Ifølge avisen Liberation skjedde hendelsen i det 5. arrondissementet, på Seinens sørlige bredd. Det er like ved Latinerkvarteret.

Vara-bydelsordfører Edouard Civel skriver på Twitter at det har vært en gasseksplosjon nær Place Alfonse Laveran i Val-de-Grace-distriktet. Han ber folk holde seg unna så brannmannskap kan få slippe til. Like over klokken 18 melder BFMTV at 230 brannmenn er i arbeid.

En talsmann fra politiet sier til Reuters at fasaden til en av bygningene skal ha falt ned på gaten.

Bydelsordfører Florence Berthout beskriver eksplosjonen som ekstremt voldsom til nyhetsbyrået AP.

– Jeg hørte en enorm eksplosjon. Da jeg så ut av restauranten, så jeg flammer i enden av Rue Saint-Jacques, forteller den lokale restaurantmedarbeideren Khal Ilsey til Reuters.

Det legges fortløpende ut flere bilder og videoer av brannen på sosiale medier. Tykk røyk siver ut fra bygningene.

Påtalemyndigheten i Paris har ikke bekreftet at det dreier seg om en gasseksplosjon. Vitner nyhetskanalen BMF TV har vært i kontakt med, forteller likevel om sterk gasslukt før eksplosjonen.