Eksplosjon i Paris: 29 personer er skadet

Skal være gasseksplosjon, ifølge bydelsordfører. 29 er skadet i eksplosjonen, fire av dem alvorlig, ifølge fransk politi.

21.06.2023 17:45 Oppdatert 21.06.2023 20:41

Flere bygninger står i brann etter en eksplosjon i Paris, melder Reuters.

BFM meldte kl. 18.36 at politiet indikterer at de skal ha brannen under kontroll. Brannmannskap var kjappe og fikk hindret at brannen spredte seg til andre bygninger.

29 mennesker er skadet etter eksplosjonen, fire av dem er alvorlig skadet, ifølge fransk politi. Redningsarbeidere på stedet opplyser til påtalemyndigheten i Paris at de fortsatt leter etter to personer som er meldt savnet, i ruinene.

Det er uklart hva som er grunnen til eksplosjonen, men det er meldt om sterk gasslukt i området. Bygningen der eksplosjonen skjedde skal være en amerikansk musikkskole, melder NTB.

Ifølge avisen Liberation skjedde hendelsen i det 5. arrondissementet, på Seinens sørlige bredd. Det er like ved Latinerkvarteret.

Flere bygninger står i brann etter en eksplosjon i Paris.

Vara-bydelsordfører Edouard Civel skriver på Twitter at det har vært en gasseksplosjon nær Place Alfonse Laveran i Val-de-Grace-distriktet. Han ber folk holde seg unna så brannmannskap kan få slippe til. Like over klokken 18 melder BFMTV at 230 brannmenn er i arbeid.

En talsmann fra politiet sier til Reuters at fasaden til en av bygningene skal ha falt ned på gaten.

Bydelsordfører Florence Berthout beskriver eksplosjonen som ekstremt voldsom til nyhetsbyrået AP.

– Jeg hørte en enorm eksplosjon. Da jeg så ut av restauranten, så jeg flammer i enden av Rue Saint-Jacques, forteller restaurantmedarbeideren Khal Ilsey til Reuters.

Kunsthistoriker Monique Mosser forteller at hun satt hjemme og skrev da det eksploderte. Mange av vinduene i bygningen hennes ble blåst ut av sjokkbølgen forårsaket av eksplosjonen.

– Jeg trodde det var en bombe. En nabo banket på døren og fortalte meg at brannvesenet ba oss om å evakuere så raskt som mulig. Jeg tok tak i den bærbare datamaskinen min, telefonen min. Jeg tenkte ikke engang på å ta medisinene mine, forteller hun til Reuters.

Det legges fortløpende ut flere bilder og videoer av brannen på sosiale medier. Tykk røyk siver ut fra bygningene.

Påtalemyndigheten i Paris har ikke bekreftet at det dreier seg om en gasseksplosjon. Vitner nyhetskanalen BMF TV har vært i kontakt med, forteller likevel om sterk gasslukt før eksplosjonen. BMF TV skriver også at det visstnok har vært arbeid med gassnettet i gaten. Dette er heller ikke bekreftet.

– Jeg hørte et høyt drønn

Norske Emilia Hilt studerer i Paris og var hjemme i kollektivet da det begynte å brenne. Hun bor omtrent 200 meter unna stedet.

– Jeg hørte et høyt drønn. Først trodde jeg det var torden, sier Hilt.

Etter å ha lest gjennom franske nyhetskanaler skjønte studenten at det var snakk om en gasslekkasje.

– Det er ubehagelig at det er så nært, men jeg tror ikke det sprer seg til der vi bor.

Til vanlig studerer Hilt ved NHH i Bergen, men nå er hun i praksis i Paris.

Beboerne i bygningen til Hilt har ikke blitt bedt om å evakuere, men Hilt forteller at de fleste har forlatt bygningen likevel.

Nå er planen å vandre rundt i gatene lengre unna stedet og se an når hun drar hjem igjen.

– Akkurat nå er det en musikkfestival i Paris. Korps spiller høyt i gatene, så det er en merkelig miks av sirener og munter musikk.

– Mye panikk i gatene

Franske Imen Bouzomita forteller at hun var på en restaurant med broren hundre meter fra stedet.

– Vi kunne virkelig kjenne eksplosjonen. Jeg tenkte at det må ha skjedd noe alvorlig. Det var mye panikk i gatene, og vi var alle redde.

Bouzomite forteller at de fleste som bor i området kjenner hverandre godt.

– Det er et tett miljø her med mange studenter. Jeg håper alle har det bra.