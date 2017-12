Tidligere president i Jemen, Ali Abdullah Saleh, kom i forrige uke i konflikt med sine tidligere kampfeller i Houthi-militsen.

Nå melder en radiostasjon som drives av houthiene, at Saleh er blitt drept. Det melder Reuters. Partikolleger av Saleh bekrefter at han er blitt drept utenfor hovedstaden Sanaa, melder TV-kanalen Al-Arabiyah.

Saleh ble drept da bilen hans ble angrepet med skytevåpen og rakettvåpen, sier kilder i Houthi-militsen til Reuters.

En video som spres på internett, blant annet på Twitter, synes å vise soldater som viser frem liket til Saleh. I videoen ser man en død mann som først er pakket inn i et teppe, og som så vises frem for et urolig videokamera. I en del av videoen ser man et nærbilde av en mann som ser ut til å være Saleh.

Man kan se på videoen at liket har et dypt og antagelig dødelig sår på den ene siden av hodet.

Fakta: Krigen i Jemen Over 10.000 mennesker er blitt drept i krigen i Jemen siden mars 2015. Av mange er den sett på som en stedfortrederkrig mellom Saudi-Arabia og Iran. Iran støtter Houthi-militsen, men benekter påstander fra blant annet Saudi-Arabia om at de forsyner militsen med våpen. Houthiene var frem til for seks dager siden alliert med styrker som har vært lojale med tidligere president Ali Abdullah Saleh. På den andre siden har man hatt den internasjonalt anerkjente regjeringen til president Abdrabbuh Mansur Hadi. Han har fått støtte fra en arabisk koalisjon ledet av Saudi-Arabia. Samtidig har både Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) og Den islamske staten (IS) kontrollert deler av landet. Jemen var fattig fra før av og krigføringen har ført til store lidelser mange steder. FN har advart om at en sultkatastrofe kan ramme millioner av mennesker i løpet av 3–4 måneder dersom nødhjelpssendinger ikke får komme frem.

Bombene og granatene faller i Jemens hovedstad

Meldingen om at tidligere president Saleh er død, kommer på den sjette dagen med kamper mellom houthiene, en iranskstøttet milits, og militser som har vært lojale med Saleh.

De to fraksjonene hadde vært på samme side i den pågående krigen i Jemen de siste 2,5 årene. På den andre siden har man hatt den internasjonalt anerkjente regjeringen, som har vært støttet av en arabisk koalisjon med Saudi-Arabia i spissen.

Saudi-Arabia har sett på houthiene som en representant for Iran, som de ser som en destabiliserende makt i hele Midtøsten. Den Saudi-Arabiske koalisjonen har fått støtte fra USA og flere andre vestlige makter.

Under kampene mellom houthiene og Saleh har koalisjonen kastet seg inn i kampene på Salehs side. De har intensivert bombingen i hovedstaden Sanaa, opplyser folk som oppholder seg i byen.

2200 mennesker døde da Jemen tidligere i år ble rammet av en svært alvorlig koleraepidemi.

Skyting i boligområder

– Det skytes med stridsvogner og med artilleri inne i byen og koalisjonen har intensivert sin bombing, forteller Suze van Meegen, som jobber for den norske organisasjonen Flyktninghjelpen i Sanaa. – Vi har hørt raketter som har landet rett ved huset, 50–100 meter unna ifølge vaktene her, og vi hører skyting med tunge mitraljøser rett ved huset vårt.

Denne skytingen foregår i et boligstrøk.

– Partene viser overhodet ingen respekt for siviles sikkerhet. Alt humanitært arbeid er umulig slik som sikkerhetssituasjonen er, sier van Meegen.

For å berge livet søker folk i hovedstaden nå ly i kjellerne, hvis de da har en kjeller. Minst 125 er til nå bekreftet omkommet i kampene.

13-åring forsøkte å rømme – ble skutt av snikskytter

Van Meegen har ikke kunnet bevege seg utendørs på seks dager, men har fått opplysninger om hva som skjer rundt i byen fra bekjente og fra ansatte.

En av de ansatte opplevde at huset hans ble ødelagt av en bombe. Heldigvis ble ingen skadet. En annen familie forsøkte å rømme, men ga opp da de så snikskyttere.

Senere fikk de høre at en 13 år gammel nabogutt hadde forsøkt å rømme til tross for snikskytterne. Han ble skutt og drept, har familien fortalt.

Mange steder i Sanaa ligger likene nå strødd, melder Reuters. Årsaken er at sykebilene ikke tør å kjøre i gatene, i frykt for at de også skal bli beskutt.

– Vi hører om folk som er svært syke, men som ikke kommer seg til et sykehus. Det er også mange gravide kvinner som ikke kommer seg til sykehusene for å føde, sier van Meegen.

Millioner risikerer å havne i en sultkatastrofe i løpet av kort tid

17 millioner mennesker i Jemen, av en befolkning på 21 millioner, trenger mathjelp. 7 millioner av dem risikerer å sulte i løpet av 3–4 måneder, ifølge FN.

Kampene kommer samtidig med at Saudi-Arabia blokkerer kommersiell trafikk til havnene i Jemen. De opprettet blokaden etter at houthiene avfyrte en rakett mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har etter press fra omverdenen åpnet for humanitær hjelp, men hjelpeorganisasjoner sliter blant annet med å få tak i drivstoff, som er helt nødvendig for å få hjelp ut. Prisen på drivstoff har allerede steget med 200 prosent.

Dette skjer også samtidig med at 1,2 millioner offentlig ansatte ikke har fått lønn siden august i fjor.

– Vi som jobber for internasjonale hjelpeorganisasjoner risikerer å bli truffet av bomber eller granater, men til forskjell fra svært mange av den lokale befolkningen så er vi godt forberedt og har store lagre med mat og vann og har til og med tilgang på nyhetsmeldinger om hva som skjer. Folk flest risikerer raskt å gå tom for mat og vann. Dersom de blir syke kan de ikke komme seg til et sykehus, sier van Meegen.