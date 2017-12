USA, Sør-Korea og Japan starter missil-sporingsøvelse etter Nord-Koreas siste utskyting

Det er den sjette fellesøvelsen siden juni i fjor, og den skal vare i to dager.

– Under øvelsen vil Aegis-skip fra hvert land simulere identifisering og sporing av mulige ballistiske missiler fra nord og dele informasjon, heter det i en uttalelse fra Sør-Korea. Aegis er et amerikansk våpensystem for marineskip.

Sanksjonslisten utvidet

To amerikanske skip og ett skip fra hvert av de andre landene deltar i øvelsen.

Mandag kunngjorde Sør-Korea også at de har lagt til ytterligere 20 nordkoreanske organisasjoner og 12 personer på sin sanksjonsliste.

«Krigsutbrudd et etablert faktum»

Torsdag sa en nordkoreansk talsmann at USAs felles militærøvelser med Sør-Korea og landets trusler mot Nord-Korea gjør at et krigsutbrudd er «et etablert faktum».

Uttalelsen kom som følge av at USA og Sør-Korea satt i gang sin største felles øvelse av luftstyrker noensinne.