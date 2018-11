Lööf hadde møte med Riksdagens talmann Andreas Norlén torsdag morgen for å orientere om fremdriften i sonderingene om ny regjering i Sverige, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Etterpå holdt hun pressekonferanse.

Der sa hun at alle alternativene hun har undersøkt blokkeres av ett eller flere partier.

– Det finns en betydelig beredskap og en betydelig vilje, men viljen er ikke tilstrekkelig sterk til å bryte den låste situasjonen i statsministerspørsmål, sier Lööf på pressekonferansen, og fortsetter:

– Det er tydelig at Socialdemokraterna og Moderaterna bare vil stemme ja til seg selv som statsminister.

Centern-lederen har tidligere sagt at hun har hatt konstruktive samtaler med de fem partiene som hun skulle møte angående mulig regjeringsdannelse. Men hun har ikke sagt noe om hvorvidt hun har vært nær noen løsning med noen av partiene.

Annie Lööf sier på pressekonferansen at hun bedømmer seg selv om uskikket til å være statsminister.

Talmannens oppgave å velge neste steg

Lööf sier at det nå er talmann Noréns oppgave å bestemme neste steg.

Annie Lööfs hovedalternativ har vært å beholde det borgelige partisamarbeidet Alliansen samlet, og søke samarbeid med Miljöpartiet.

Henrik Montgomery/ TT Nyhetsbyrån

– Men noen partier har innimellom stilt helt uforenelige krav, blant annet i statsministerspørsmålet. Det har gjort at jeg har bedømt det som fåfengt å gå videre med det alternativet, sier hun på pressekonferansen.

Lööf har også sondert muligheten for samarbeid mellom Alliansen og Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna er ikke klare for å slippe frem en regjering der de selv ikke innehar statsministerposten, sier hun.

– Ekstremt komplisert situasjon

Allerede for en knapp uke siden, da Lööf fikk oppdraget med å sondere mulighetene for å danne en regjering som kan godkjennes av Riksdagen, sa Norlén at fristen kunne forlenges med ytterligere en uke dersom Centern-lederen ikke lyktes.

Lööf var seg bevisst om at hun gikk i gang med en vanskelig oppgave.

– Jeg er klar over at situasjonen er ekstremt komplisert, sa hun.

Ingen felles møter med Alliansen

Ifølge TT har hun i løpet av den siste uken møtt Socialdemokraternas leder Stefan Löfven, Miljöpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna, alle hver for seg.

Hun skal ikke ha holdt noen felles møter med partiene i det borgerlige samarbeidet Alliansen.

Centern-lederen er den tredje partilederen som gir opp. Heller ikke Moderaterna-leder Ulf Kristersson eller Socialdemokraterna-leder og statsminister Stefan Löfven greide å finne et levedyktig regjeringsalternativ.