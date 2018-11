Amerikansk grensepoliti stengte grenseovergang og skyter tåregass: Migranter forsøker å storme grensesperring

USA har stengt den mest traffikerte grenseovergangen mellom Tijuana og San Diego, melder CNN.

Amerikanske grensevakter har skutt tåregass mot migranter som forsøker å bryte gjennom grensegjerdene mellom USA og Mexico.

Journalisten Emma Murphy fra ITV News filmet migrantene som forsøkte å krysse det uttørkede elveleiet mellom Mexico og USA:

Gassen ble avfyrt etter at hundrevis av migranter fra den såkalte karavanen brøt seg gjennom politisperringer på den mexicanske siden av grensen mot USA.

En mexicansk TV-stasjon viste bilder av en gruppe som forsøkte å bryte gjennom grensegjerdet.

Migrantene forsøkte å komme seg fram til grensen, går det fram av meldinger fra stedet søndag.

Venter «invasjon»

Minst 5.000 migranter er samlet i den mexicanske grensebyen Tijuana. De har gått i såkalte karavane gjennom Mexico. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.

USAs president Donald Trump har imidlertid omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5.800 soldater til grensen.

Ramon Espinosa / TT NYHETSBYRÅN

Humanitær krise i Tijuana

På mexicansk side har det også vært urolig. Ordføreren i Tijuana erklærte tidligere i helgen en humanitær krise i grensebyen etter at de mange tusen migrantene ankom.

Det har ført til press på infrastrukturen, og ifølge ordfører Juan Manuel Gastelum har byen verken plass eller penger til å huse migrantene.

Ordføreren sier byen har fått lite assistanse fra mexicanske myndigheter. Så langt har det føderale regimet sendt 20 tonn forsyninger, hvor 15 tonn var materiell til å styrke grenseovergangen.

Falt ned fra grensemuren

Flere av migrantene fra Mellom-Amerika skal ha forsøkt å illegalt ta seg over grensen til USA, melder den amerikanske toll- og grensekontrollen søndag.

Fredag skal grensevakter ha oppdaget en kvinne fra Guatemala som hadde falt ned fra en av grensemurene like utenfor San Diego, skriver den amerikanske toll- og grensekontrollen på sin nettside. Den 26 år gamle kvinnen ble spiddet av piggråd. Hun forsøkte å ta seg over grensen med sine to småbarn.