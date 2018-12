Senatets-leder mener Saudi-Arabias kronprins ville vært «dømt innen 30 minutter»

– Jeg har ingen tvil når det kommer til om kronprinsen regisserte mordet ... null tvil, sa den republikanske formannen i utenrikskomiteen, Bob Corker, etter orienteringen, ifølge nettstedet Politico.

– La meg bare si det på denne måten: Hvis han måtte møte foran en jury, ville han få enstemmig dom innen 30 minutter. En dom hvor han ville bli funnet skyldig, fortsatte Corker.

Han var ikke den eneste senatoren som hadde latt seg overbevise om det han hadde fått høre av CIA-direktør Gina Haspel tirsdag.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sa at selv om det ikke var en rykende pistol, så var det en «rykende sag», skriver avisen The Washington Post.

Det refereres her til bensagen som etterforskere mener ble brukt til å partere Khashoggi etter han ble drept av en gruppe Saudi-Arabiske agenter på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Kan ikke fortsette som før

Den siste tiden har flere senatorer klaget over manglende informasjon om hva CIA har kommet frem til.

CIA har tidligere konkludert med at det er overhengende sannsynlighet for at kronprins Mohammed bin Salman, ofte forkortet til MBS, har beordret drapet på Kashoggi.

President Trump har på sin side sagt at han ikke har sett informasjon som direkte knytter MBS til drapet. Etter at CIA i november konkluderte med at kronprinsen trolig beordret drapet, svarte Trump: «Kanskje han gjorde det, kanskje han ikke gjorde det.»

Det er blitt ymtet frempå at Trump-administrasjonen forsøker å holde tilbake informasjon ved å nekte å beordre Haspel til redegjøre for CIAs konklusjon for Senatet.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Orienteringen kom til bare dager før Senatet er forventet å skulle debatterer en resolusjon om å trekke støtten til Saudi-Arabias militære tilstedeværelse i Jemen.

Senator Graham, en nær alliert av Trump, skal ha sagt at han ikke var villig til å gi sin støtte i viktige saker før Haspel orienterte senatorene om Khashoggi-saken.

Etter orienteringen var Graham klar på at støtten til Saudi-Arabia måtte opphøre.

Han sa at USA burde slå ned på regjeringen i Riyahd som «et tonn med stein», og at han ikke lenger kunne støtte våpensalg til landet så lenge MBS styrer, skriver The Washington Post.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Ikke alle var invitert

Tirsdag orienterte CIA direktør Haspel deler av Senatet bak lukkede dører. Det var bare Senatets ledere og enkelte komitéledere som fikk delta i orienteringen, skriver The Washington Post.

Flere senatorer var opprørte over at ikke alle fikk delta på orienteringen.

– Jeg visste ikke engang at det skulle finne sted. Jeg leste om det i media, sier den republikanske senatoren Rand Paul til avisen.

– Hvis du har noen senatorer som er mer like enn andre er ikke det demokratisk representasjon, fortsatte han.