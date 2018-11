Hun er småbarnsmor, butikksjef og hallik. Nå er hun blitt Russlands nye heltinne.

Russere har fått en heltinne de ikke har sett maken til. Under mottoet «alt for familien» gjør hun absolutt alt for å overleve i et samfunn mange kjenner seg igjen i.

På utsiden lever «Marina» (39) det tilsynelatende perfekte livet i Moskva. Hun driver blomsterbutikk og er høygravid. Mannen er kirurg, og de to vakre døtrene går på dyre private skoler.