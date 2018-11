Hun er småbarnsmor, butikksjef og hallik. Russerne har fått en ny TV-heltinne utenom det vanlige.

Russere har fått en heltinne de ikke har sett maken til. Under mottoet «alt for familien» gjør hun absolutt alt for å overleve.

På utsiden lever «Marina» (39) det tilsynelatende perfekte livet i Moskva. Hun driver blomsterbutikk og er høygravid. Mannen er kirurg, og de to vakre døtrene går på dyre private skoler.