Foreløpig kjennelse i CNN-søksmål mot Trump utsatt til fredag

CNNs seniorreporter i Det hvite hus ble i forrige uke fratatt akkrediteringen, etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse hvor det oppsto en opphetet diskusjon mellom ham og president Trump.

Tirsdag denne uken gikk CNN til søksmål mot president Donald Trump og flere av hans rådgivere etter at Det hvite hus har stengt Acosta ute.

Dommer Timothy Kelly hørte onsdag på argumentene fra CNNs og justisdepartementets advokater. CNN krever en midlertidig forføyning som gjør at Acosta får akkrediteringen sin tilbake umiddelbart, og at avgjørelsen om å frata ham akkrediteringen i utgangspunktet blir dømt til å være i strid med grunnloven.

Kelly varslet en foreløpig kjennelse i saken torsdag, men besluttet samme dag å utsette kjennelsen til fredag klokken 16 norsk tid.

Trump er usikker på hva utfallet vil bli.

– Vi får se hva retten sier. Er det pressefrihet når noen kommer inn og begynner å rope spørsmål og ikke vil sette seg ned? spør Trump.

CNN har fått støtte fra en rekke mediehus, blant dem Fox News, Associated Press, The Washington Post, The New York Times og Bloomberg.