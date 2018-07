HRW: Indonesisk politi har drept 11 personer på ti dager

Ifølge HRW skal personene ha blitt drept og skadd da de motsatte seg arrest i forbindelse kampanjen som knyttes til byens forberedelser før de skal være vertskap for Asialekene neste måned. Tallene er hentet fra nettavisen Tempo , og politiet har selv erkjent at de har skutt og drept 11 personer og skadd ytterligere 41 personer som var blant 340 kriminelle de aksjonerte mot.

– At 11 personer er skutt og drept på kun ti dager viser at politiet i Jakarta har tolket det å «slå hardt ned på» kriminalitet til at de har «tillatelse til å drepe», sier Phelim Kine, leder for HRW Asia, i en pressemelding.

Han mener økningen i antall drap så tett før Asialekene bør åpne for en hast-etterforskning av politiet i hovedstaden.

Trusler

Skytingen skjer etter en kunngjøring fra overpolitiinspektør Idham Azis for to uker siden. Ordlyden var at politiet skulle «slå hardt ned» på mistenkte som utgjør en trussel mot offentligheten. Samme dag kunngjorde pressetalsperson i politiet, Prabowo Argo Yuwono, at «om vi opplever motstand, har vår politimester gitt ordre om å handle bestemt og raskt og effektivt».

– De Asiatiske lekene er ment å feire menneskelige prestasjoner, ikke å gi politiet et påskudd til å «skyte for å drepe», forkledd som kriminalitetskontroll, sier Kine.

Politiet i hovedstaden har ikke informasjon om drap av mistenkte kriminelle, og politiet i Indonesia har heller ikke en slik statistikk. Men politiet i landet har lenge blitt trukket fram i saker der mistenkte blir drept.

Overgir seg – drept

En analyse gjennomført av University of Melbourne i Australia estimerer at mer enn en tredel av de drepte narkotikamistenkte fra januar til juni 2017 ble drept etter at de hadde overgitt seg for politiet.

I august i fjor sa Azis at «å sende mistenkte narkotikaselgere til Gud» blir prioritert framfor arrestasjon og rettsforfølgelse.

Flere høytstående personer i de indonesiske påtalemyndigheten skal ha kommet med lignende utsagn.