Eritreiske Adisalem Abu har ikke sett tvillingdøtrene sine på 18 år. Onsdag kunne han endelig omfavne dem igjen på flyplassen i hovedstaden Asmara.

Det var følelsesladede scener da Ethiopian Airlines flyvning ET314 landet i Eritrea onsdag ettermiddag. Det er den første kommersielle flyvningen mellom de to nabolandene siden en bitter grensekrig brøt ut i 1998. Før avgang fikk flyet tilnavnet «fredsfuglen».

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Derfor skjer det nå: Etiopia og Eritrea undertegner historisk fredsavtale

Grensekrig

Etiopia annekterte Eritrea i 1962. Etter mange år med frigjøringskamp løsrev Eritrea seg i 1993 under ledelse av den nåværende presidenten Isaias Afewerki.

I flere år var forholdet mellom de to landene likevel godt, men mot slutten av 1990-tallet forverret det seg.

I 1998 førte en grensetvist til at det brøt ut krig. Den skulle vare frem til våren 2000, da en fredsavtale ble forhandlet frem i Algeries hovedstad Alger.

En egen kommisjon ble satt til å løse grensespørsmålet, men Etiopia har inntil nå nektet å akseptere kommisjonens avgjørelser.

Dermed har de to landene blitt hengende igjen i en tilstand som har vært beskrevet som «ingen krig, ingen fred».

Konflikten kostet rundt 80.000 mennesker mistet livet. Mange familier ble skilt fra hverandre ettersom flere hundre tusen eritreere ble tvangsdeportert fra Etiopia.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Eritreere flyktet

Siden krigen brøt ut har også all fly- og veitrafikk mellom Etiopia og Eritrea vært stengt.

Det har gått spesielt hardt utover eritreere, som har levd under Isaias’ autoritære regime siden landet løsrev seg.

Eritrea har vært avhengig av internasjonal bistand siden landet ble selvstendig. Det ligger nest nederst på verdens pressefrihetsindeks, med bare Nord-Korea bak seg.

Mange eritreere har flyktet fra forfølgelse i både Etiopia og Eritrea, blant annet til Norge. Eritreere utgjorde den største gruppen av dem som fikk norsk statsborgerskap i fjor, ifølge tall fra SSB.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Les også: Etiopia innfører adopsjonsforbud

Fredsavtale

Normaliseringen av forholdet mellom de to landene begynte etter at Etiopias populære statsminister Abiy Ahmed ble innsatt i april.

I juni kunngjorde etiopiske myndigheter at de godtok konklusjonene til den FN-støttede grensekommisjonen. Statsminister Abiy må dermed gi flere landområder, inkludert grensebyen Badme, tilbake til Eritrea. Det har han lovet, men overrekkelsen har imidlertid ikke skjedd ennå.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

9. juli skrev likevel Abiy seg inn i historiebøkene da han som første etiopiske statsoverhode på 20 år reiste til Asmara for å signere en fredserklæring med president Isaias.

Dermed var krigen formelt avsluttet. Den 42-år gamle lederen omtales nå av BBCs Afrika-redaktør som en mulig kandidat til Nobels fredspris.

Les også: Eritreas hovedstad på UNESCOs verdensarvliste

Børstet støv av ambassaden

De to lederne erklærte at diplomatiske forbindelser skal gjeninnføres, noe som ble understreket da Isaias noen dager senere besøkte Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Der gjenåpnet han den eritreiske ambassaden, som hadde stått urørt siden krigen brøt ut i 1998.

Bilder nyhetsbyrået Reuters har tatt fra inne i ambassaden viser nedstøvede biler og bilder av den daværende ambassadørens familie.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Sang og danset om bord

Flyreiser mellom landene har tidligere måttet gå via Saudi-Arabia, Sudan eller Egypt.

Direkteflyvningen onsdag markerte derfor en milepæl i normaliseringen av forholdet mellom de to landene.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Ifølge BBC danset og sang de 450 passasjerene om bord under hele den timelange flyturen.

Om bord var også Etiopias tidligere statsminister Hailemariam Desalegn.

– Dette er et gyllent øyeblikk for våre to land og folk, sa han til BBC.

Ifølge nyhetsbyrået AFP var etterspørselen så høy at fly nummer to lettet fra Addis Abeba bare 15 minutter senere.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

– Overraskende positiv respons

Svein Einar Ege er førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på Etiopia. Han har tro på at fredsprosessen kan fortsette i riktig retning.

– Responsen fra Eritrea og Isaias på har vært overraskende positiv. Den vanlige analysen er at oppvarmingen av forholdet kan bli problematisk for regimet i Eritrea, fordi de har ført en politikk de har legitimert med at de har vært i krig med Etiopia. De kunne lett ha kranglet over grensen eller nektet å ha snakket sammen før Etiopia hadde gitt tilbake territoriene. At de ikke har gjort det, gjør meg optimistisk, sier Ege.

Tiksa Negeri / Reuters / NTB scanpix

Han sier politikken fra etiopisk side lenge har virket irrasjonell.

– Eritrea utgjør ikke noen reell sikkerhetstrussel for Etiopia. Det er av interesse for etiopierne å ha et godt forhold til nabolandet, spesielt med tanke på tilgangen til Rødehavet.

Ege tror endringer i den politiske konteksten i Etiopia er like mye av grunnen til at fredsavtalen er blitt muliggjort nå, som at akkurat Abiy er blitt leder.

– Gledesscenene på flyplassen viser at fredsavtalen har bred støtte i befolkningene i begge land, sier Ege.