Zaman ble arrestert i 13-tiden fredag. Det melder TV 2.

Han dekket en demonstrasjon i Gujrat, nord i landet. Byen ligger omtrent 17 mil fra hovedstaden Islamabad.

Det har vært mye uro og demonstrasjonen i forkant av det pakistanske valget 25. juli. Zaman selv er på ferie med familien, men var disponibel for å rapportere for kanalen dersom det ble uro i området.

Det ble det, og under fredagens demonstrasjon ble han pågrepet. Både Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Pakistan og den pakistanske ambassaden i Norge jobber for fullt med å få Zaman løslatt, skriver VG.

TV 2 fikk videreformidlet en beskjed fra Zaman lørdag kveld.

«Jeg var vitne til ekstrem voldelig adferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene. I den sammenheng ble jeg angrepet og slått med køller, til tross for at jeg sa jeg var fra pressen», sto det i beskjeden.

Zaman skal også være forslått og ha blåmerker etter arrestasjonen, forteller sjefredaktør i TV 2 Olav T. Sandnes til egen kanal.

TV 2 reagerer sterkt

Zaman rapporterte om at politiet pågrep politikere som støttet den tidligere statsministeren i landet, Nawaz Sharif. Politikerne kom fra partiet Pakistan Muslim League (N) (PMLN).

Sharif var statsminister i landet i tre perioder. Første gang fra 1990 til 1993, så fra 1997 til 1999. Da ble han fjernet fra stillingen i et militærkupp. I 2013 ble Sharif igjen statsminister i Pakistan. Da ble han sittende til i fjor. Etter det ble Sharif tiltalt for korrupsjon.

Det er uklart hvorfor Zaman ble pågrepet. Men dagen før han ble arrestert, skrev han på Twitter at pressen var kneblet fra å rapportere om det som skjer.

Spent situasjon i Pakistan før valget den 25. juli. Massepågripelser av politikere som støtter tidligere statsminister Nawaz Sharif. Pressen er kneblet fra å rapportere om det som skjer. — Kadafi Zaman (@TV2Kadafi) July 13, 2018

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, forteller at kanalen reagerer sterkt på at Zaman er pågrepet.

– Vi har ikke hatt mulighet til å snakke med ham direkte, og vet derfor for lite om situasjonen til å kunne si så mye mer akkurat nå, sier Solbrække til TV 2.

Til NRK forteller Solbrække at de var på telefonen med Zaman rett før han skulle rapportere direkte fra stedet. Det var veldig urolig rundt ham før det ble stille, forteller nyhetsredaktøren.

Nå jobber kanalen for å få journalisten ut av varetekt. De har vært i kontakt med familien til Zaman, som forteller at han har det bra etter forholdene.

Arrestasjonen har fått flere reaksjoner. Venstre-politiker Abid Raja er blant dem som omtaler hendelsen.