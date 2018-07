Britisk politi jobber på spreng med å etterforske novitsjok-dødsfall

Statsminister Theresa May sa søndag at hun var «forferdet og sjokkert» over dødsfallet til Dawn Sturgess, en 44 år gammel trebarnsmor som hadde bodd på et herberge for hjemløse i byen Salisbury sørvest i England.

Hun og 45-årige Charlie Rowley ble begge kritisk syke forrige helg, etter å ha blitt eksponert for nervegiften novitsjok i tettstedet Amesbury. Tettstedet ligger like ved Salisbury, byen der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble eksponert for det dødelige stoffet i mars.

– Politiet arbeider så fort de kan for å etablere fakta i saken, sa May.

Urolig lokalsamfunn

John Glen, en parlamentariker fra Salisbury, sier alle i Salisbury-området er «engstelige» etter at politiet åpnet drapsetterforskning, selv om helsemyndighetene har sagt at det er liten fare for publikum.

Politiet jobber fortsatt med å finne ut av hvordan og når Sturgess og Rowley ble eksponert for novitsjok, selv om tester allerede har vist at de to hadde tatt på en forgiftet gjenstand med hendene sine.

Glen sier begge «hadde for vane å se i søppelkasser», og britiske medier spekulerer i at de kan ha tatt på beholderen som ble brukt for å utsette Sergej Skripal og hans datter Julia for nervegiften.

Krevde svar

Novitsjok ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen, og britene var tidlig ute med å anklage Russland for å ha vært involvert etter forgiftningen av far og datter Skripal. Verken OPCW eller britiske eksperter har imidlertid kunnet fastslå hvor nervegiften som ble brukt, kom fra.

Innenriksminister Sajid Javid rykket i forrige uke ut og krevde svar fra Russland etter de nye novitsjok-tilfellene.

– Storbritannia skal ikke være avfallsplass for gift, sa han.

Russland, som har avvist på det sterkeste at de var involvert i forgiftningen av Sergej og Julia Skripal, svarte med å kreve en unnskyldning fra den britiske regjeringen og advare politiet mot å bli involvert i et «skittent politisk spill».

– Barbarisk

Politiet har så langt understrekt at de ikke har noen formening om hvordan nervegiften Sturgess og Rowley ble utsatt for, har dukket opp.

De har imidlertid også sagt at det er «åpenbart» at de må undersøke om de nye tilfellene har sammenheng med forgiftningen av Skripal og hans datter.

Antiterrorpolitisjef Neil Basu sier etterforskningen trappes opp etter at Sturgess døde.

– Dette har bare styrket vår målbevissthet i arbeidet med å identifisere og stille til ansvar den eller dem som er ansvarlige for denne handlingen, som jeg ikke kan beskrive som annet enn grusom, uansvarlig, og barbarisk, sa han.

Rowley er fortsatt innlagt på sykehus i kritisk tilstand. Sergej og Julia Skripal er skrevet ut av sykehus, og politiet arbeider fortsatt med å etterforske giftangrepet mot dem. Ingen er så langt pågrepet.