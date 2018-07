– Forestill deg lykken jeg følte, sier salvadoraneren til nyhetsbyrået Reuters.

Kun fire timer før gjenforeningen fikk asylsøkeren Walter Armando Jimenez Melendez vite at han skulle få se sønnen igjen. Det ble tårer og sterke følelser da de møttes for første gang på seks uker. Sist gang de så hverandre, var i slutten av mai.

Jeremy (4) er ett av 102 barn under fem år som en føderal tingrett i San Diego krevde skulle bli gjenforent med foreldrene. Dommer Dana Sabraw ga i slutten av juni myndighetene en frist på fjorten dager med å gjenforene barn under fem år med foreldrene. For eldre barn er fristen 26. juli. Ifølge nyhetsbyrået AP er fortsatt 2000 barn over fem år adskilt fra foreldrene sine. Men det er høyst usikkert om de klarer den fristen.

LUCAS JACKSON/Reuters

Det er stor forvirring rundt hvor mange barn som faktisk blir forent med foreldrene sine. Ifølge Associated Press handlet det først om 102 under fem år, men ifølge The New York Times har de kun funnet og sjekket ut foreldrene til 54 av dem.

Sent onsdag kveld uttalte amerikanske myndigheter at alle under fem år som var «berettiget», skulle gjenforenes med sine foreldre innen torsdag morgen amerikansk tid. Men frivillige organisasjoner tviler på at det stemmer.

– Uttalelsen de kommer med er i beste fall vag, sa Lee Gelernt i American Civil Liberties Union (ACLU).

Torsdag kveld opplyste Det hvite hus at kun 57 av 103 barn er gjenforent med foreldrene.

Egentlig var fristen tirsdag, men amerikanske myndigheter har sagt at de ikke rakk den fordi de gjør bakgrunnssjekk og DNA-tester før de gjenforener barn og foreldre.

Andre foreldre er deportert til hjemlandet og er vanskelig å finne, og barna er spredt over store deler av USA. Uttalelsene fra myndigheten tyder også på at barn av enkelte kriminelle, eller de tilfellene der barna viser seg ikke å være i slekt med de påståtte foreldrene, likevel ikke får møte dem.

Cory Morse | MLive.com /AP

Kjente ikke moren igjen

– Jeg vil aldri skilles fra ham igjen, uansett hva som hender, fortalte en gråtkvalt 30-åring fra Honduras da han endelig fikk holde sønnen (4) i armene igjen.

– Det har vært de verste dagene i mitt liv. Jeg hadde aldri trodd dette kunne skje, sa Javier til Reuters. Han oppga ikke etternavnet.

Mirce Alba Lopez (31) forteller The New York Times at sønnen ikke kjente henne igjen da de ble gjenforent i Phoenix. Andre forteller at barna har begynt å omtale hverandre som søsken mens de har vært i foster- eller barnehjem. De forteller om en traumatisk tid fra hverandre.

Lynne Sladky / AP / NTB scanpix

Ross D. Franklin / AP / NTB scanpix

En guatemalansk mann sier til nyhetsbyrået Associated Press (AP) at sønnen på seks år trodde faren var død. Han forsto ikke noen da han ble tatt fra faren i mai. Han gråt i telefonen da han snakket med ham.

– Jeg ber til Gud om at jeg har ham i mine armer så snart som mulig, sa Hermelindo Che Coc, ifølge AP.

– Uten han kan jeg ikke være glad.

Bakgrunnssjekk

En talsmann for USAs helse- og omsorgsdepartement (HHS) forsvarer bakgrunnssjekken av foreldrene. Den skal ha vist at 8 foreldre hadde alvorlig kriminalitet på rullebladet. I fem tilfeller skal DNA-tester har vist at foreldrene ikke var foreldre likevel.

– Saksbehandlingen er ikke så rask som vi skulle ønske, men det er ingen vei utenom å beskytte disse barna, sier Chris Meekins i direktoratet til AP.

Nøyaktig hvor mange barn som fortsatt er i amerikanske myndighetenes varetekt, er ikke kjent.

Flere enn 2300 barn ble tatt fra foreldrene sine etter at Donald Trump satte ut i live sin «nulltoleranse»-politikk for dem som krysser grensen til USA ulovlig.

Trump: Slutt å komme

Det betød at de som tok seg over grensen, ble pågrepet og skilt fra barna de hadde med seg. Etter voldsomme reaksjoner endret president Trump praksisen, og sa at foreldre og barn som kom ikke lenger skulle skilles, men interneres sammen.

Dette hadde ikke tilbakevirkende kraft. Derfor er fortsatt mange barn skilt fra barna.

Som svar på kritiske spørsmål om hvorfor ikke myndighetene klarer å gjenforene barn og foreldrene innen fristen, sa president Donald Trump følgende:

– Fortell folk at de ikke må komme til landet vårt ulovlig. Det er løsningen.