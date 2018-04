Mark Zuckerberg satt i en tettsittende, grumsefarget T-skjorte og lo en hylende, ondskapsfull latter.

– Jeg har fortsatt alle bildene deres, minnene deres og de hemmelige tankene og bekymringene deres, men Amerika, se meg rett inn i de kalde, onde øyene mine når jeg sier dette: Jeg beklager, sa han, etterfulgt av en ny skingrende latter.

Slik ble Facebook-sjefen portrettert i det innflytelsesrike satireprogrammet Saturday Night Live i helgen – bare tre dager før han skal gå kanossagang blant politikerne i Washington for å beklage den siste tidens skandaler.

Det er under et år siden Zuckerberg ble omtalt som en mulig presidentkandidat. Mange syntes det var en god idé. Nå parodieres han som en nasjonal folkefiende.

De neste dagene blir skjebnesvangre for teknologigründeren og det gigantiske selskapet hans. Hele USA og mange av de 2,2 milliarder Facebook-brukerne verden rundt vil følge nøye med på hvordan Zuckerberg svarer.

Hans innledende kommentarer er allerede publisert, og tyder på en viss grad av flatlegging:

«Det var min feil og jeg er lei meg. Jeg grunnla Facebook, jeg driver det, og jeg er ansvarlig for hva som skjer der,» skal Zuckerberg blant annet si til politikerne.

LEAH MILLIS / REUTERS

Grilling på høy temperatur

Facebooksjefen kan vente å bli grillet på høy temperatur når han møter i Kongressen tirsdag.

Han begynner i Senatet, der både justis- og handelskomiteen skal spørre ham ut fra klokken 20:15 norsk tid. Onsdag fortsetter utspørringen i Representantenes hus. Politikerne i komiteene signaliserte i helgen at de har tøffe spørsmål til Zuckerberg. Flere av dem antydet at de nå heller mot å innføre reguleringer av sosiale medier.

Facebook har mistet 20 prosent av markedsverdien siden 1. februar. Det tilsvarer 120 milliarder dollar. Selskapet har også mistet tillit hos folk flest: Bare 41 prosent av amerikanerne stoler på at Facebook beskytter personlig informasjon, mens 66 prosent stoler på Amazon og 62 prosent på Google, ifølge en undersøkelse gjort av Reuters.

De siste månedene er det kommet flere alvorlige avsløringer om Facebook, blant annet at selskapet er blitt utnyttet til å spre falske nyheter og har latt russiske trollfarmer annonsere på nettsidene.

Det var imidlertid nyheten om at selskapet Cambridge Analytica hadde «skrapet» personinformasjon fra opp mot 87 millioner brukere i USA, som har utløst den siste krisen. Selskapet ble senere hyret av president Donald Trump til å påvirke velgere gjennom Facebook.

Fakta: CAMBRIDGE ANALYTICA-SKANDALEN 17. mars ble det avslørt at analysebyrået Cambridge Analytica (CA) hadde fått tak i informasjon om 50 millioner Facebook-profiler. Tallet er senere oppgradert til 87 millioner av Facebook. Informasjonen kan ha blitt brukt til å påvirke presidentvalget i USA. CA fikk tak i informasjonen gjennom et eksternt program, en personlighetstest som heter «Thisisyourdigitallife». Omtrent 270.000 brukte programmet og ga med det bort tilgang til informasjon om seg selv og sine venner. Informasjonen ble samlet inn før 2014. Saken har ført til en stor debatt om personvern og knallhard kritikk av teknologigigantene, spesielt Facebook. Fra 25. mai blir lovverket GDPR innført i Europa. Da blir reglene for innhenting og lagring av informasjon mye strengere. Samtidig får datatilsyn muligheten til å skrive ut enorme bøter.

Dette er noen av endringene Facebook har gjort etter Cambridge Analytica-skandalen. Lovende, men fortsatt gjenstår mye, mener eksperter.

Noah Berger / TT / NTB scanpix

Trente på ydmykhet

Zuckerberg skal ha trent på å være ydmyk og imøtekommende med et team av eksperter før høringene, ifølge The New York Times. Det vil neppe være tilstrekkelig til å slukke flammene, sier teknologiekspert og forfatter Rebecca MacKinnon til Aftenposten.

– Ideelt sett for Facebook burde Mark Zuckerberg prøve å berolige kongressmedlemmene. Men det tror jeg ikke han kommer til å klare, sier MacKinnon. Hun leder prosjektet Ranking Digital Rights ved New America Foundation.

– Han må vise anger og be om unnskyldning, men det i seg selv holder ikke. Det grunnleggende problemet er jo selve forretningsmodellen til Facebook, som er basert på å selge privat informasjon til annonsører. Så med mindre han sier at de skal endre på den, så tror jeg ikke vi skal forvente all verdens forbedringer. Facebook har en lang historie med å overtre grenser først og be om halvhjertet unnskyldning etterpå.

– Hans nestkommanderende Sheryl Sandberg har nærmest vært på en unnskyldningsturné i amerikanske medier de siste dagene. Likevel ser få ut til å være overbevist. Må Zuckerberg ha med seg konkrete forslag til endring til Washington?

– Facebook har tatt noen steg i retning av å gi brukerne økt kontroll over personvernet sitt. Men det gir dem likevel ikke kontroll over hvilken informasjon Facebook henter ut, sier MacKinnon.

Vær ydmyk, men vag

Markedsføringsekspert Mark Ritson tror Zuckerberg kan finne den rette balansen mellom å komme med konkrete forslag til endringer uten å gi «ville løfter».

– Han må balansere hårfint. Det beste er om han klarer å virke angrende, si seg enig i at endringer må skje, men gi så få detaljer som mulig. Det er en egenskap som Zuckerberg har mestret før, så vi kan forvente nok en mesterlig opptreden denne uken, sier Ritson, som er tilknyttet Melbourne University i Australia, til Aftenposten. Han har lenge vært en sterk kritiker av Facebook.

Ydmykhet har ikke vært Silicon Valley-fyrstenes sterkeste side. Selskapene deres har vokst seg til globale kjemper på rekordtid, uten at myndigheter og medier har klart å følge med i svingene. Mark Zuckerberg er nå verdens femte rikeste mann.

Han er fortsatt bare 33 år gammel.

Når problemene har tårnet seg opp for flere av dem de siste par årene, har de ofte vært trege med å innse at krisehåndtering og åpenhet er nødvendig. Grunnleggeren av taxiappen Uber, Travis Kalanick, ble presset av styret sitt til å gå av i fjor. Kalanick fikk flere skandaler i fanget, noen av dem utløst av hans egen oppførsel. Han klarte imidlertid ikke å møte utfordringene og gjøre tilstrekkelige endringer før det var for sent.

Vil at han skal stenge ned messenger for barn

Mange vil lytte mest etter hvilke konkrete tiltak Zuckerberg kan slå i bordet med. Selskapet har allerede innført eller kunngjort en del endringer. Men flere teknologieksperter har påpekt at Facebook må brukergrensesnittet. Teknologiblogger Shelly Palmer foreslår at man får en enkel knapp på toppen av siden der det står «Gjør informasjonen min privat nå».

I innledningskommentarene sine skal Zuckerberg gå gjennom de nye tiltakene, blant annet at alle politiske annonsører må autoriseres og at selskapet skal investere stort i sikkerhet.

Et tema som også kan komme opp i høringene er nettavhengighet og barns sikkerhet. Organisasjonen Common Sense Media håper dette vil bli berørt av politikerne.

– Vi håper å høre Zuckerberg si noe om hvordan han skal beskytte sårbare tenåringer, og om han kommer til å stenge Facebook Messenger for kids, som vi har bedt om, skriver kommunikasjonsdirektør Karen Zucker til Aftenposten i en epost.

Manglende medietrening

Et fellestrekk ved de aller fleste Silicon Valley-selskaper er at de er notorisk lukkede. De lar ofte være å svare på henvendelser fra pressen i det hele tatt, eller journalister får en generell uttalelse uten noen navngitt talsperson.

Når topplederne snakker med medier, er det som regel i svært kontrollerte former.

– Det er problematisk, spesielt med tanke på hvilken makt de har over den offentlige sfæren. Med mindre man har hatt spesielle, personlige kontakter, har det ikke vært mulig å nå gjennom, sier MacKinnon, som tidligere har vært journalist og byråsjef for CNN.

– Men det at de ikke svarer på kritikk, kommer til å bli et stadig større problem for dem.

Dette kan slå tilbake på Zuckerberg nå, mener kommunikasjonsrådgiver Alex Conant, som var pressesekretær for Marco Rubio.

– Det er tydelig at Zuckerberg har hatt medietrening i å svare på spørsmål, men lite praksis, sa Conant til Politico etter Facebook-sjefens intervju med CNN.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til temaer du gjerne vil lese mer om, kan du ta kontakt med henne på Facebook.