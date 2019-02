21 sivile drept i flyangrep i Afghanistan

13 sivile ble drept i ett flyangrep og åtte i et annet, opplyser senator Mohammad Hashim Alkozai. Minst fem andre sivile ble såret i angrepene.

Begge de to angrepene fant ifølge ham sted sent fredag kveld i Sangin-distriktet, der det pågikk harde kamper mellom NATO-støttede afghanske regjeringsstyrker og Taliban-opprørere.

En talsmann for guvernøren i provinsen, Omer Zwak, bekrefter at sivile ble drept i flyangrepene, men oppgir ikke noe antall.

Det er ikke kjent om det var fly fra NATO-land eller fra det afghanske flyvåpenet som sto bak angrepene i Helmand.

Taliban-angrep

Minst 17 afghanske regjeringssoldater og politifolk ble drept i Taliban-angrep i helgen, og tolv andre politimenn er tatt til fange.

Tre regjeringssoldater er drept i et angrep i utkanten av byen Sar-e Pul i provinsen med samme navn lørdag kveld, og åtte politimenn er drept i angrep mot to veisperringer i Sayyed-distriktet.

Syv politimenn er også drept i et Taliban-angrep mot en veisperring i Farah-provinsen vest i Afghanistan. Tolv andre politifolk ble ifølge en talsmann for lokale myndigheter tatt til fange av opprørerne.

President Ashraf Ghani opplyste i forrige måned at 45.000 afghanske soldater og politifolk er drept siden han tiltrådte i 2014. Det tilsvarer rundt 28 hver dag.

Trapper opp

Militære kilder i landet opplyser at Taliban de siste ukene har trappet opp angrepene og at rundt 35 medlemmer av sikkerhetsstyrkene i gjennomsnitt drepes daglig.

Regjeringen i Kabul har nå kontroll eller innflytelse over bare 53,8 prosent av landet, mens Taliban stort sett styrer i de øvrige områdene, går det frem av den siste rapporten fra USAs spesialinspektør for Afghanistan, John Sopko.

Sopko har gjentatte ganger gitt uttrykk for dyp bekymring over den omfattende korrupsjonen i afghanske sikkerhetsstyrker og mener at dette er en medvirkende årsak til at de ikke lykkes med å nedkjempe opprørerne.

Amerikansk tilbaketrekning

President Donald Trump varslet før jul at han ville hente hjem rundt halvparten av USAs 14.000 soldater fra Afghanistan, og kort tid etter ble det kjent at USA og Taliban hadde innledet forhandlinger i Qatar.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med Taliban, men opprørerne har nektet og gjort det klart at de bare vil snakke direkte med USA, ikke via «løpegutter», som de anser den afghanske regjeringen for å være.