President Nicolás Maduro sa i en TV-tale onsdag at han bryter Venezuelas diplomatiske forbindelser med USA og ga samtidig amerikansk personell 72 timer på å forlate landet. USAs utenriksminister Mike Pompeo svarte at USA ikke anerkjenner Maduro som Venezuelas rettmessige president og derfor ikke vil kalle hjem sine diplomater.

Torsdag uttaler utenriksdepartementet imidlertid at de ansatte ved ambassaden og deres familier er kalt hjem etter en vurdering av sikkerhetssituasjonen i Venezuela.

– Vi har ingen planer om å stenge ambassaden. USA vil opprettholde diplomatiske forbindelser med Venezuela gjennom ledelsen til fungerende president Guaidó, som har invitert vår avdeling til å bli værende i Venezuela, sier en talsperson i departementet.

USAs UD sier amerikanske statsborgere i Venezuela sterkt bør vurdere å forlate landet på grunn av den politiske uroen der.

Det oppgis ikke hvor mange ansatte som blir værende på ambassaden i Venezuela.

Guaidó vurderer amnesti for Maduro

Opposisjonsleder Juan Guaidó sier han vil vurdere å innvilge president Nicolás Maduro amnesti om han bidrar til at Venezuela igjen blir et demokrati.

Guaidó kom med sine første offentlige kommentarer torsdag siden han tirsdag utropte seg selv til fungerende president av Venezuela, og det har vært massedemonstrasjoner i landet. Intervjuet skal snart legges ut på nettsiden til Univision.

Lederen av den folkevalgte nasjonalforsamlingen i Venezuela sier blant annet at amnesti er på bordet for alle som er villige til å bidra til at landet kommer tilbake til et system som følger grunnloven og forfatningen.

Fernando Llano / AP / NTB scanpix

Maduro har så langt ikke vist noen tegn til å gi fra seg makt eller gi etter for noen krav, og fremholder at han ble gjenvalgt demokratisk.

Norge tilbakeholdne

Guaidó har raskt fått støtte fra en rekke andre land. Landets militære ser imidlertid ut til å støtter Maduro inntil videre. Offentlig har forsvarsminister Vladimir Padrino López avvist Guaidó som midlertidig president.

USA, Canada, Danmark og en rekke land i Latin-Amerika støtter også Guaidó, mens EU og Norge er mer tilbakeholdne. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forventer at president Maduros regjering imøtekommer det hun kaller «befolkningens legitime krav» og at regjeringen respekterer den demokratisk valgte nasjonalforsamlingens mandat og rolle.

– For å løse den politiske krisen må regjeringen ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg. Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sier hun.

Russland, som tidligere har støttet Maduro økonomisk og med våpenleveranser, er blant landene som har reagert kraftig på støtten til Guaidó.

Yuri Kadobnov / AP / NTB scanpix

Canada vertskap for Venezuela-samtaler med Lima-gruppen

De fleste medlemslandene i den såkalte Lima-gruppen, som er 14 latinamerikanske land og Canada, har oppfordret Maduro til å trekke seg. Mexico, Guyana og Saint Lucia var de eneste medlemslandene som ikke signerte erklæringen.

Canada vil være vertskap for det neste møtet i Lima-gruppen om krisen i Venezuela, opplyser myndighetene i landet.

Venezuela er i dyp økonomisk og politisk krise, med mat- og medisinmangel og skyhøy inflasjon.

Det er ikke satt noen dato for samtalene ennå, men kilden sier til AFP at «jo før, jo bedre ettersom krisen i Venezuela tiltar».