Advarselen til de britiske folkevalgte kommer kun timer før det tirsdag skal stemmes over neste steg i brexitprosessen.

Butikksjefene i blant annet Sainsbury's, Asda og McDonald's er ifølge BBC blant dem som hevder matproduksjonen i Storbritannia er svært avhengig av EU. I brevet viser de blant annet til at om lag en tredel av maten som blir konsumert i Storbritannia, kommer fra unionen. I tillegg advarer de om at det vil være nærmest umulig å tilby fersk mat.

Med seg på laget har de Co-op, Costcutter, Lidl, Waitrose, Marks & Spencer, KFC og Pret A Manger. Men verken Tesco, som er markedets største aktør, eller den tyske lavpriskjeden Aldi har skrevet under brevet.

– Vi forutser en betydelig risiko når det gjelder å opprettholde valgmuligheter, kvalitet og holdbarhet for mat som våre kunder vil kunne forvente i våre butikker. Det vil samtidig være et uunngåelig press på matprisene, som følge av høyere transportkostnader, nedskriving av valuta og tariffer, skriver butikksjefene i et brev til de folkevalgte.

– Vi er urolige for at våre kunder vil være blant de første til å merke betydningen av et «no-deal»-scenario, skriver de videre og oppfordrer politikerne til å finne en løsning.

Matvareforhandlerne ønsker gjennom brevet å belyse mulige utfordringer og konsekvenser dersom politikerne ikke kommer til enighet om en avtale.