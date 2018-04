Ett angrep – minst tre versjoner av hva som skjedde

Angrepet ble utført av USA, Storbritannia og Frankrike natt til lørdag 14. april, én uke etter at det ble meldt om et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus.

Angrepet var blant annet rettet mot lagre for kjemiske våpen og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen, ifølge USAs forsvarsdepartement.

Russland har oppgitt at det ble skutt 103 missiler, både fra sjøen og luften, men at 71 av dem ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret før de nådde sine mål, og at de kun førte til mindre skader på syriske militæranlegg.

Ingen er meldt drept i angrepet. Russland sier at ingen sivile eller soldater er meldt drept eller såret. En syrisk militær kilde har oppgitt at seks soldater ble såret.

Disse har uttrykt støtte til angrepet: NATO, EU, Tyskland, Israel, Tyrkia, Danmark, Canada og Japan. Norge har uttrykt forståelse for angrepet.

Disse har fordømt angrepet: Syria, Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

Både USA og Frankrike har sagt at de har bevis for at Assad-regimet sto bak det angivelige kjemiske angrepet mot Douma, mens Russland har sagt at landet har bevis for at angrepet var iscenesatt av Storbritannia og Hvite hjelmer.

FNs generalsekretær António Guterres har bedt alle land vise tilbakeholdenhet slik at krigen i Syria ikke trappes opp, men han har ikke tatt direkte stilling til det vestlige angrepet.

Russland har innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Kilde: NTB