Kan man heve seg over politisk drittslenging, samtidig som man er på turné for å tjene penger på politisk drittslenging?

Det er det eksistensielle spørsmålet som nå truer med å slepe den avgåtte FBI-sjefen James Comeys rykte gjennom gjørmen.

Comey har falt for fristelsen til å tjene penger på sitt dramatiske sammenstøt med president Donald Trump. Tirsdag kom boken «A Higher Loyalty» der Comey forteller detaljert om møtene med presidenten, helt ned til smålige detaljer som lengden på slipset hans og størrelsen på hendene.

Bokslippet akkompagneres av en liten tornado av intervjuer og presseopptredener. Det begynte søndag med en times nærkontakt på ABC og en avisartikkel i USA Today. Så har det rullet videre i all verdens medier og kanaler.

Comeys budskap er at Donald Trump er moralsk uskikket til å være president. Og at for bare 17,99 dollar kan du lese 300 sider om det.

Velkommen til TrumpWorld

«Donald Trump er smittsom. Han gjør alle han kommer i kontakt med om til Trump», skriver Karen Tumulty i The Washington Post i en kritisk kommentar til Comeys bok.

Poenget hennes er at alle dras inn (og ned) i Trump-universets realitypregede rytme. Trump selv har reagert ytterst forutsigbart med å kalle Comey for en løgner og en «slimål» i en drøss av rasende twittermeldinger. Det har sikkert vært med på å spisse interessen for boken. Men de saftige anklagene fra både Trump og Comey har også etterlatt mange med en ekkel smak i munnen.

De siste dagene før boken ble sluppet har stadig flere uttrykt ubehag over at den tidligere FBI-direktøren blander smålige personlige angrep med et vidløftig budskap om en høyere standard.

«Trump og Comey burde begge være kloke nok til å lære fra [spesialetterforsker] Muellers stillhet, tålmodighet og ydmykhet», skriver etikkprofessor ved Notre-Dame University Joseph Holt på cnbc.com.

Mange stiller også spørsmål ved Comeys forklaring på hans mest kontroversielle beslutninger. FBI-sjefen gikk ut fire dager før valget i 2016 med nyheten om at etterforskningen mot Hillary Clintons e-postbruk var gjenopptatt. Det kan ha vært med på å avgjøre valget.

Comey forklarer at han følte at han ikke hadde noe valg fordi «halvparten av velgerne ville uansett bli rasende». Han skylder på USAs polariserte samfunn, og sier også ved et tilfelle at han uansett trodde Clinton kom til å vinne.

Analytiker Nate Silver fra nettstedet 538 mener Comey fremstår som om han er mer opptatt av hvordan hans beslutninger blir oppfattet, enn «de underliggende fakta».

In some ways Comey is like a stereotypical political pundit in that he's way more concerned with "optics" and perceptions than the underlying facts of the situation. pic.twitter.com/mBH6rfSmKU — Nate Silver (@NateSilver538) April 16, 2018

Et selvpåført karakterdrap

Reaksjonene på boken tyder på at James Comey står i fare for å lide samme skjebne som Hillary Clinton. Hun forsøkte å ta et oppgjør med sin brutale kollisjon med Trump med boken «What Happened», etter det bitre valgtapet i 2016.

Men mange av kritikerne mente det var et lite elegant forsøk på å dytte skylden for tapet over på alle andre enn henne selv. I ettertid ser det ut som om boken har skadet Clintons rykte mer enn Trumps. Tre måneder etter at den ble publisert nådde Clintons popularitet et nytt lavmål, ifølge meningsmålinger.

Den tidligere senatoren og førstedamen fortsetter å kritisere presidenten og komme med bitre uttalelser. Trump hjelper til underveis ved å gni salt i såret: «Skurken Hillary Clinton er den verste (og største) taperen noensinne», skrev han for eksempel på Twitter i november i fjor.

Tirsdag hadde allerede interessen for Comeys bok dabbet av i amerikanske medier, til tross for at det var dagen boken kom ut. En trøst for den sparkede FBI-direktøren er kanskje at den føk rett til topps på bestselgerlistene.

Når det kommer til det mest amerikanske prinsippet av dem alle, retten til å tjene penger der man kan, er tydeligvis Trump, Clinton og Comey hjertens enige.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til tema du gjerne vil lese mer om kan du ta kontakt med henne på Facebook.