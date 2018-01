STUCK episode 9: Just sex / Bare sex.

I Sao Paolo blir en jente utsatt for overgrep eller misbruk hvert 15. sekund i følge tall fra FN.

Anthony Huus

Mange menn tror de kan gjøre hva som helst mot jenter. Noen gjør det også. En ekstrem machokultur er på fremmarsj i Sør- og Mellom-Amerika. Unge jenters rettigheter styrkes over hele verden. Men i denne regionen står utviklingen stille, og for mange blir det bare verre.

English:

Some men think they can treat girls however they please. Some do. An extreme macho culture is on the rize in South-America. Around the world young girls and womens rights are improving. But not here. In this region it’s status quo. And some places things are only getting worse.

Emilie Beck (25) visited Brasil, Haiti and Nicaragua to meet some of the girls there, and tell their stories.

Serien er produsert for Aftenposten av TV Wonder AS i samarbeid med Plan International Norge. (Regi: Geir Fredriksen)