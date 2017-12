FNs fattigdomsutsending dro til USA for å undersøke forholdene. Han ble sjokkert av hva han oppdaget.

Da Celia Sue Hecht (67) var yngre, trodde hun ikke i sine villeste fantasier at hun skulle tilbringe pensjonisttilværelsen sin som hjemløs. Men en kombinasjon av uflaks og sykdom har bidratt til at skribenten og journalisten nå må tilbringe nettene i bilen sin i småbyen Seaside, like sør for San Francisco.

– Å finne et permanent tak over hodet er i stadig større grad en uoppnåelig drøm. Husleien er høyere enn hva jeg får i pensjon, og å bo på et motell er en luksus jeg ikke har råd til, skriver Hecht i en åpenhjertig artikkel på Vox.com.

Hun er på ingen måte alene. Hele 40,6 millioner av USAs 326 millioner innbyggere lever i fattigdom i USA i dag, ifølge offisielle tall. Nesten halvparten av disse lever i dyp fattigdom, noe som vil si at de tjener mindre enn halvparten av den amerikanske fattigdomsgrensen – som ligger på rundt 100.000 kroner for en enslig person.

Donald Trumps risikable strategi kan avgjøre neste års kongressvalg. I 2018 reiser presidenten på USA-turné.

– Den amerikanske drømmen er blitt en amerikansk illusjon

Problemet er blitt så stort at FNs spesialutsending for ekstrem fattigdom, Philip Alston, velger å slå alarm. Han er sjokkert etter å ha reist rundt i USA i to uker for å observere fattigdommen i landet.

Faksimile fra celiasue.com

– Den amerikanske drømmen er raskt i ferd med å bli til den amerikanske illusjonen. USA har nå lavere sosial mobilitet enn noen andre rike land, oppsummerer Alston.

Problemet er altså ikke bare fattigdommen, men at det er så vanskelig for folk som Celia Sue Hecht å komme seg ut av den.

– Når alt kommer til alt, er vedvarende ekstrem fattigdom i et rikt land som USA, et resultat av politiske valg fattet av makthaverne. Med politisk vilje kunne problemet lett forsvinne, sier han.

Read the full statement from Prof. @Alston_UNSR , UN special rapporteur on extreme poverty and human rights, on his two-week visit to investigate #USApoverty. https://t.co/2tjFrL8wux pic.twitter.com/efIvV4kYjX — NYU Law (@nyulaw) December 15, 2017

De rikeste får mest igjen for USAs nye skattereform

Men den politiske viljen i USA trekker i en annen retning. Denne uken vedtok Kongressen den mest omfattende skattereformen i USA på flere tiår. Det nye systemet er i hovedsak en gavepakke til de amerikanerne som har mest fra før, ifølge tall fra det uavhengige Tax Policy Center.

Jacquelyn Martin / AP / NTB Scanpix

– Mesteparten av skattelettelsene vil gå til de rikeste, sier Torsten Sløk, internasjonal sjeføkonom i Deutsche Bank, til Aftenposten.

Dansken har forsket mye på de økonomiske forskjellene i USA, og påpeker at det skjedde noe stort i landet på 1980-tallet, da en kombinasjon av skattereduksjon, teknologiske forandringer og globalisering bidro til å øke forskjellene mellom fattig og rik.

– Nå eier den rikeste 0,1 prosenten av landets innbyggere verdier for like mye som de fattigste 90 prosentene, sier Sløk.

Stor forskjell mellom idealsamfunnet og virkeligheten

Tallene er langt unna hva amerikanerne selv mener er den ideelle fordelingen av landets rikdom. En undersøkelse fra 2011 viser at amerikanernes drømmesamfunn er et sted der velstanden er noenlunde likt fordelt, selv om de rikeste 20 prosentene har litt mer enn de mindre velstående.

Spør man amerikanerne hvordan de tror velstanden er fordelt, sier de at de rikeste har nesten 60 prosent av velstanden.

I virkeligheten sitter de øverste 20 prosentene med nesten 85 prosent av verdiene, ifølge rapporten:

– Alle bortsett fra de rikeste må betale mer i skatt

Den nye skattereformen, som er drevet frem av republikanerne til sterke protester fra demokratene, vil ikke gjøre noe for å redusere forskjellene i USA, mener sjeføkonomen.

– Snarere tvert imot. De trendene vi har sett siden 80-tallet, kommer heller til å fortsette, mener Sløk.

Tallene fra The Tax Policy Center ser ut til å samsvare med hva Sløk mener. Selv om den nye skattereformen vil gi nærmest samtlige amerikanere lavere skatt til neste år, er den bygget opp på en måte som gjør at dette endrer seg i løpet av de neste ti årene.

Innen 2027 kommer alle bortsett fra den rikeste én prosenten til å betale mer i skatt enn i dag, ifølge det uavhengige analyseselskapet.

Faksimile fra bloomberg.com

– Det er sannsynlig at velgerne kommer til å se denne planen som en gavepakke til de rikeste. Noe som er nøyaktig hva dette er, skriver The Washington Post i en analyse av tallene.

Frykter populistbølge i USA

FN-utsending Alston er kraftig provosert av en skattereform som øker forskjellene mellom fattig og rik i USA.

– Denne reformen utgjør et forsøk fra USA på å bli det landet i verden med den mest urettferdige velstandsfordelingen i verden, sier han.

Også Torsten Sløk i Deutsche Bank er bekymret for hva amerikanerne holder på med.

– Det er ikke min jobb å spå, men jeg forsøker å ivareta mine investorers interesser. Derfor seg jeg med bekymring på utviklingen i USA, som jo har pågått over tid. Velgerne så til Barack Obama for forandring, noe de ikke fikk. I forrige valgrunde trakk de mot mer ekstreme kandidater som Bernie Sanders og Donald Trump. Vi bør være aktsomme for hvor denne populistiske vinden tar oss i neste runde, sier Sløk.