FBI: Mann planla angrep i San Francisco

Mannen er ifølge det føderale politiet FBI en 26 år gammel bergingsbilsjåfør. Han skal ha planlagt å utføre et angrep ved hjelp av eksplosiver i området Pier 39, som er en populær turistdestinasjon.

Ifølge FBI ville 26-åringen utføre angrepet mellom 18. og 25. desember, og han skal ikke ha hatt noen rømningsplan, ettersom han var «forberedt på å dø».

FBI-agenter ransaket huset til 26-åringen onsdag. Her skal de ha funnet hans testamente og flere forskjellig typer våpen og ammunisjon.

Den siktede mannen vervet seg til US Marines i 2009 og ble trent opp til å bli skarpskytter, men ble dimittert da det kom fram at han ikke hadde oppgitt at han hadde astma.

Han skal ifølge FBI ha valgt Pier 39 som mål for angrepet «fordi han hadde vært der før og visste det var et folksomt område». Dette kom fram da 26-åringen betrodde seg til en FBI-agent som utga seg for å være en IS-leder.