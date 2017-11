Tenåringsidolet David Cassidy er død

I en uttalelse fra hans management tirsdag kveld het det at han døde omgitt av sine kjære. Det forelå ingen ytterligere detaljer, men hans talsperson JoAnn Geffen sa lørdag at Cassidy var innlagt på et sykehus i Fort Lauderdale i Florida med organsvikt.

Tidligere i år fortalte han at han led av demens i kjølvannet av opptredener i California, der han glemte ordene og fremsto som fysisk ustabil. Han medga at han slet med hukommelsen og sa at han ville slutte å turnere for å ta vare på helsen sin.

David Cassidy var hyppig gjest på hitlistene med sanger som «How Can I Be Sure?", «I Think I Love You» og «Cherish».

I senere år slet han med alkohol- og pengeproblemer, og erklærte seg konkurs i 2015.

Cassidy startet karrieren i Disneys populære TV-serie «The Partridge Family» og solgte millioner av plater.

«The Partridge Family» ble sendt fra 1970 til 1974 og var først ment som et springbrett for Shirley Jones, som var Cassidys stemor. Jones spilte Shirley Partridge, en enke med fem barn som hun danner en populær gruppe med og reiser rundt i en psykedelisk buss.

David Cassidy spilte den eldste sønnen og familiens hjerteknuser Keith Partridge.