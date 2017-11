IS mistenkes for terrorangrep i Egypt

En talsmann for hæren sa at flere kjøretøy som ble brukt i moskeangrepet fredag kveld, var ødelagt.

Videre angrep flyene «terrorist» -steder der våpen og ammunisjon ble oppbevart, sa talsmannen Tamer el-Refai.

Ifølge den statlige avisen Al-Ahram har egyptiske sikkerhetskilder oppgitt at flere mistenkte allerede er drept.

Ingen har påtatt seg ansvaret

Sent fredag ​​lovet president Abdel-Fatah al-Sissi et nådeløst motsvar på angrepet som begynte kort etter middagsbønnen i moskeen al-Rawda rundt 40 kilometer vest for provinshovedstaden al-Arish nord på Sinai.

Avisen Al-Masry Al-Youm skrev at mer enn 20 maskerte bevæpnede personer deltok i angrepet og at de brukte automatrifler.

Det er erklært tre dagers landesorg etter angrepet, som ingen terrorgruppe så langt har påtatt seg ansvaret for.

Angriperne kom seg unna

Minst 305 personer ble ifølge offisielle tall drept og 128 såret da en moské nord på Sinai ble angrepet av opptil 40 væpnede menn fredag ettermiddag. 27 av de drepte skal være barn, ifølge NTB.

Angrepet er det blodigste terrorangrepet i Egypts moderne historie.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepet, men at målet var en moské tyder på at ytterliggående islamister i området har endret taktikk etter at de tidligere har angrepet soldater, politifolk og kristne.

Denne gangen var angrepet rettet mot en moské som blir brukt av muslimer med tilknytning til sufisme-retningen innen islam, en retning som blir regnet som vranglære av puritanske jihadister.

IS-flagg

25–30 personer var involvert i angrepet, og de var utstyrt med flagget til ekstremistgruppa IS, heter det i uttalelsen fra statsadvokat Nabil Sadeq, som ble offentliggjort av en rekke egyptiske medier lørdag.

Angriperne ankom i fem terrengkjøretøy, og tok ifølge Sadeq oppstilling ved moskeens hovedinngang og tolv vinduer. Deretter åpnet de ild mot menneskene som befant seg på innsiden av moskeen.

Sperret fluktveiene

Det er første gang en moské blir utsatt for et større terrorangrep i Egypt. Tidligere har jihadistene rettet angrepene mot soldater, politistyrker og kristne.

Tidligere har øyenvitner fortalt at angriperne først utløste en bombe, hvorpå de skjøt både mot mennesker inne i moskeen og de som forsøkte å flykte. Fluktveiene skal ha vært sperret på grunn av brennende kjøretøy.