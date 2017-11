Jagerfly ødela kjøretøy og våpenlagre etter moskeangrepet

En talsmann for hæren sa at flere kjøretøy som ble brukt i moskeangrepet fredag kveld, var ødelagt.

Videre angrep flyene «terrorist» -steder der våpen og ammunisjon ble oppbevart, sa talsmannen Tamer el-Refai.

Ifølge den statlige avisen Al-Ahram har egyptiske sikkerhetskilder oppgitt at flere mistenkte allerede er drept.

Sent fredag ​​lovet president Abdel-Fatah al-Sissi et nådeløst motsvar på angrepet som begynte kort etter middagsbønnen i moskeen al-Rawda rundt 40 kilometer vest for provinshovedstaden al-Arish nord på Sinai.

Avisen Al-Masry Al-Youm skrev at mer enn 20 maskerte bevæpnede personer deltok i angrepet og at de brukte automatrifler.

Det er erklært tre dagers landesorg etter angrepet, som ingen terrorgruppe så langt har påtatt seg ansvaret for.