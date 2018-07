Konstantin Nikolaev, en russisk milliardær, med økonomiske interesser i amerikanske energi- og teknologiselskaper, skal ha støttet Maria Butina (29) økonomisk, skriver The Washington Post.

Avisen skal ha fått informasjonen fra personer som er kjent med hennes uttalelser til etterforskere fra Senatet.

Butina er siktet for å ha samlet informasjon om amerikanske tjenestemenn og organisasjoner, og for å ha forsøkt å etablere en bakkanal for kommunikasjon mellom USA og Russland.

Hun anklages blant annet for å ha brukt sitt medlemskapet i våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA) til å opprette kontakt med ledere i Det republikanske partiet, politikere og forretningsfolk.

Økonomisk støttespiller

Handout / REUTERS

Ifølge Washington-avisen skal Butina ha fortalt etterretningskomiteen i Senatet at Nikolaev finansierte våpenlobbyorganisasjonen hun representerte.

En av Nikolaevs talspersoner bekrefter at milliardæren var i kontakt med Butina i perioden 2012 til 2014. Det var under denne perioden at 29-åringen etablerte flere våpenlobbyorganisasjoner i Russland.

Talspersonen ville ikke bekrefte om Nikolaev ga henne økonomisk støtte.

Blant de 2000 rikeste i verden

Nikolaev har tjent store summer ved å investere i havner og på jernbane i Russland. Han sitter også i styret til American Ethane, et energiselskap fra Houston i delstaten Texas. Selskapet ble trukket frem av Donald Trump i Kina i fjor. Nikolaev er også investor i teknologiselskapet Grabr i Silicon Valley.

Ifølge Nikolaevs talsperson har milliardæren aldri møtt Trump.

Den russiske milliardærens sønn, Andrej, var frivillig under Trumps valgkamp i 2016. Milliardærens sønn studerer i USA.

Nikolaev skal også ha blitt observert på Trump International Hotel i Washington D.C. under Trumps innsettelse 20. januar 2017.

I saksdokumenter som ble levert inn i forrige uke, omtales e-poster fra Butina hvor hun referer til en milliardær som støtter henne økonomisk. Etterforskerne omtaler milliardæren som en «kjent russisk forretningsmann, med sterke bånd til den russiske presidentens administrasjon».

Dette blir avvist av Nikolaevs talsperson, som også nektet å snakke om Andrej Nikolaevs politiske engasjement.

Mannen som skal ha støttet Butina økonomisk blir ikke nevnt ved navn, men de skriver at personen ofte reiser til USA. Milliardæren skal også ha en netto formue på 1,2 milliarder dollar – noe som stemmer med Nikolaevs formue på Forbes liste. Noe som plasserer ham på 1999. plass over verdens rikeste.

Jon Elswick / TT / NTB scanpix

Møtte myndighetspersoner allerede i 2015

Butina skal ha hatt langt større kontakt med myndighetspersoner i Washington D.C. enn tidligere anntatt, ifølge Reuters.

Allerede i 2015 møtte hun og russiske myndighetspersoner Stanley Fischer, fra den amerikanske sentralbanken, og Nathan Sheets fra finansdepartementet.

Møtene skal ha blitt arrangert av den prorussiske tenketanken Center for the National Interest.

Ifølge nyhetsbyrået viser disse møtene at 29-åringen forsøkte å omgi seg med amerikanske politiske ledere og andre interessegrupper.

#FreeMariaButina

Russiske myndigheter har bedt USA om å løslate Butina ved flere anledninger.

Lørdag gikk Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ut og kalte pågripelsen og beskyldningene for uakseptable i en samtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo.

I en uttalelse krever den russiske utenriksministeren at 29-åringen må løslates så raskt som mulig.

Gjennom sosiale medier har russiske myndigheter promotert hashtagen #FreeMariaButina.

Butinas advokat, Robert Driscoll, har sagt at 29-åringen ikke er en russisk agent, men en student med interesse for det politiske systemet i USA.