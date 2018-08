Dommer stanset jakt på grizzlybjørner

Det er en seier for naturvernere og for flere amerikanske urfolk som har saksøkt amerikanske myndigheter som i 2017 åpnet for begrenset jakt på 700 bjørner i og rundt nasjonalparken Yellowstone. De håper fortsatt på en fullstendig stans av felling av bjørn.

Jakten skulle offisielt ha gått i gang lørdag morgen, men dommer Dana Christensen stanset det som ville blitt den første jakten på grizzlybjørner i de 48 sammenhengende delstatene i USA siden 1991. Frem til da tillot Montana at 14 bjørner kunne felles hver høst.

I 1975 var det kun 136 bjørner igjen i den berømte nasjonalparken, som ligger i delstatene Idaho, Montana og Wyoming. Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene, og i fjor ble det klart at bjørnen ikke lenger er utrydningstruet.

Grizzlybjørner er fortsatt utrydningstruet i andre deler av Montana og Idaho.

Yellowstone er en av USAs eldste og mest populære turistattraksjoner, og tiltrekker seg hvert år millioner av besøkende.