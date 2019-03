10-åringen er en av minst 23 personer som omkom i tornadoen som raste over Midtvesten i helgen. Det er en av de dødeligste tornadoer på mer enn fem år.

ELIJAH NOUVELAGE / REUTERS/NTB scanpix

– Hun hadde et stort liv som 10-åring. Hun la igjen et fotavtrykk som er større enn de fleste på 70, 80 eller 90, sier onkelen James Thornton om sin avdøde niese. Til Reuters forteller han at hun alltid smilte og var venner med alle.

Hun var på en campingtur med bestevenninnen og venninnens far da de måtte vende tilbake til Lee County på grunn av det dårlige været. Men da Taylor ikke kom hjem som ventet etter kirketid søndag, dro faren til venninnens hus. Der fant han datteren i ruinene av huset. Også bestevenninnens far var død, ifølge nyhetsbyrået.

Privat/REUTERS/NTB scanpix

ELIJAH NOUVELAGE / REUTERS/NTB scanpix

Taylor Thornton er ikke det eneste barnet blant tornadoens ofre. Minst to andre, en seksåring og en niåring omkom.

Bildene fra Alabama viser det enorme ødeleggelsene. Store trær er rykket opp med roten. Hus er gjort om til pinneved.

SOCIAL MEDIA /REUTERS/NTB scanpix

Tornadoen slo innover delstaten med en vindstyrke på 274 kilometer i time, som plasserer den i kategori fire av seks mulig på Enhanced Fujita-skalaen som brukes om tornadoer.

Det ser ut som noen har tatt en enorm kniv og skrapet langs bakken, sa sheriff Jan Jones i Lee Country.

ELIJAH NOUVELAGE / REUTERS/NTB scanpix

I tillegg til de minst 23 omkomne ble 50 skadet.

ELIJAH NOUVELAGE / X03421

– Der er halve huset mitt, sa Jenifer Vernon (40) i området Beauregard, som ble aller hardest rammet.

– Og der er den andre halvparten.

Hun slapp selv unna fordi hun har vi nabobyen da tornadoen rammet hjembyen.

SOCIAL MEDIA / REUTERS/NTB scanpix

Tornadoen som rammet Alabama i helgen er den dødeligste siden 2013. I 2018 døde 10 mennesker som følge av tornadoer.

James Lally / AP/NTB scanpix