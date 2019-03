Data fra styrtet 737 MAX 8-fly i Etiopia er hentet ut

Det er den franske flyhavarikommisjonen (BEA) som har fått ansvaret for den videre etterforskningen etter flystyrten i Etiopia forrige søndag, der 157 mennesker omkom da Ethiopian Airlines Flight 302 styrtet like etter avgang.

De svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og inneholder flyets ferdskriver og taleregistrator, kom fram til Paris torsdag, men det var usikkert hvor mye informasjon det ville være mulig å hente ut. Et bilde som BEA har offentliggjort av den ene boksen, viste at den har store skader.

Mandag opplyser BEA imidlertid at innhenting av informasjon fra boksene har vært vellykket, og at boksene er sent tilbake til Etiopia.

I en uttalelse heter det at franske, etiopiske og amerikanske representanter har bekreftet at innhentingen av data fra de to boksene er korrekt.

BEA bekrefter videre uttalelsene fra den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges som søndag sa at informasjonen fra boksene så langt viser klare likheter mellom styrten til Ethiopian Airlines Flight 302 og Indonesian Lion Air Flight 61.

Også den sistnevnte var et fly av modellen 737 MAX. 198 personer mistet livet da det flyet styret rett etter avgang 29. oktober.