– 400 IS-krigere prøve å flykte fra Baghouz tirsdag kveld, sier en anonym talsperson for SDF.

Han sier SDF-styrkene grep inn idet en stor gruppe forsøkte å flykte fra den IS-kontrollerte landsbyen Baghouz øst i Syria. Byen er omringet av SDFs styrker, som støttes av USA.

Ifølge talsmannen var flukten planlagt av et nettverk som hadde til hensikt å få dem sendt til andre regioner langt unna, men han sier ikke hvor de etter planen skulle ha tatt veien.

De gikk til fots. Det dreide seg både om syrere og fremmedkrigere, legger talsmannen til.

Forlatt siste bastion

Titusener av mennesker, flesteparten av dem IS-krigere og deres familier, har de siste ukene forlatt IS' siste bastion i og rundt Baghouz.

Onsdag fortsatte hundrevis av folk å strømme ut fra byen – tildekkede kvinner med småbarn i armene, og sårede, sjaskete antatte jihadister som humpet av gårde i flokk på krykker, bandasjerte og iført lange brune kapper. De gikk over gule blomstermarker og nådde frem til et mottakssenter som SDF har etablert.

Kurdiske ledere i SDF-alliansen har, i likhet med representanter for hjelpeorganisasjoner, gitt uttrykk for at strømmen av evakuerte tilsynelatende ikke tar slutt, til tross for at evakuering har pågått i flere uker.

Bare tirsdag forlot 3.500 personer Baghouz etter intens bombing fra SDF-opprørerne og deres internasjonalt allierte. 500 antatte IS-krigere valgte da å overgi seg, ifølge SDF.