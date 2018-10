Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabia hevder at han døde under en slåsskamp der.

Fredag 28. september oppsøker Khashoggi konsulatet for å få annullert sitt tidligere ekteskap. Han får beskjed om å komme tilbake 2. oktober.

2. oktober kl. 03.13 lander et privatfly med 12 saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Tre andre saudiarabere kommer med et fly som lander utpå ettermiddagen.

Kl. 13.14 går Khashoggi inn på konsulatet. Kjæresten venter på ham, men han kommer ikke ut igjen.

11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet.

20. oktober bekrefter Saudi-Arabia at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet.

23. oktober har president Recep Tayyip Erdogan lovet å komme med «den nakne sannhet» om drapet på Khashoggi, basert på Tyrkias etterforskning. (NTB)