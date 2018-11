Avisa Leggo opplyser at to familier med 12 personer opprinnelig var i huset lørdag, men to av dem var ute for å handle, mens en tredje var utenfor huset da vannstanden i elven Milicia hevet seg i rekordfart, etter en uke med ekstremvær i den italienske regionen.

Elven har ikke tidligere utgjort en trussel, men hjemmet ble oversvømt. Beboeren som var utenfor overlevde ved å klatre opp i et tre og ringte nødetatene på mobilen. På Twitter beskriver brannvesenet den påfølgende redningsaksjonen som svært dramatisk. Ni livløse familiemedlemmer, tre av dem barn, ble hentet ut av det oversvømte huset i løpet av natten.

En grusom tragedie

– En grusom tragedie har rammet oss, uttaler ordfører i Casteldaccia Giovanni Di Giacinto ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Ansa melder at det også er funnet ytterligere en person omkommet, en mann, nær Vicari på Sicilia. I Corleone melder Leggo at det søkes etter en savnet lege etter uværet.

Det kraftige uværet startet for en uke siden og har krevd minst 20 liv. Dermed er dødstallet oppe i minst 30 totalt etter uværet. Ifølge Leggo er det varslet mer ekstremvær de neste dagene for seks regioner i Italia.