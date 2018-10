May mener 95 prosent av brexitavtalen er i boks

Den britiske statsministeren ga mandag de folkevalgte i Underhuset en oppdatering om EUs toppmøte i Brussel forrige uke.

Der fortalte hun om betydelige fremskritt i brexitforhandlingene de siste ukene.

Ifølge May er EU og Storbritannia blant annet blitt enige om reglene for tvisteløsning og håndheving av avtalen.

I tillegg er det enighet om Gibraltar og om britenes militære baser på Kypros.

95 prosent

Irskegrensen står dermed igjen som eneste uløste spørsmål av betydning i forhandlingene.

– Alt tatt i betraktning er det nå enighet om 95 prosent av utmeldingsavtalen og dens protokoller, sa May.

EU-diplomater har tidligere kommet med lignende anslag, og EUs sjefforhandler Michel Barnier sa i et intervju i helgen at det er enighet om rundt 90 prosent av avtalen.

EU og Storbritannia ble allerede i fjor enige om det økonomiske oppgjøret og om rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU.

I mars kom de dessuten til enighet om rammene for en 21 måneder lang overgangsperiode etter brexit.

Irsk problem

Forhandlerne står derimot fast i diskusjonene om grensen mellom Irland og Nord-Irland, som blir britenes landgrense mot EU etter brexit.

Av hensyn til fredsprosessen i Nord-Irland regnes det som avgjørende å finne løsninger som sikrer at grensen forblir åpen etter skilsmissen. Men EU og Storbritannia har ikke klart å komme til enighet om hvordan dette skal oppnås.

I innlegget i Underhuset gjentok May at EUs opprinnelige forslag til løsning er «uakseptabelt» fordi det vil føre til at det oppstår en ny tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

– Det mener jeg ingen britisk statsminister noensinne ville ha akseptert. Og jeg vil definitivt ikke gjøre det, sa hun.

Åpen for forlengelse

Ett av løsningsforslagene som ligger på bordet, er en forlengelse av overgangsordningene etter brexit.

May understreket mandag at hun ikke har bundet seg til å godta dette.

– Jeg ønsker ikke å forlenge overgangsperioden, og jeg tror heller ikke at det blir nødvendig å forlenge den, sa hun.

May ville likevel ikke utelukke ideen og forklarte at en kort forlengelse av overgangsordningene under visse omstendigheter kan fungere som en midlertidig løsning frem til mer permanente ordninger kommer på plass.

Stans i samtalene

De vanskelige brexitforhandlingene var i forrige uke hovedtema på EUs toppmøte i Brussel.

Der fikk May 15 minutter på seg til å oppdatere om status. Deretter diskuterte de øvrige stats- og regjeringssjefene situasjonen videre med EUs forhandlingsleder Michel Barnier, uten at May fikk være med.

I de tekniske samtalene har det derimot vært full stans siden søndag 14. oktober da forhandlerne møtte veggen i diskusjonene om Nord-Irland.

I ettertid er det ikke holdt noen møter mellom forhandlingsdelegasjonene, får NTB opplyst. Så langt er det heller ikke planlagt noen møter denne uken.

Barnier har sagt at det trengs «mye mer tid» for å komme i mål med samtalene.