Ifølge siktelsen har Shakira ført opp Bahamas som sitt faste bosted overfor skattemyndighetene i perioden fra 2012 til 2014, mens hun i realiteten bodde i Barcelona i Spania med sin partner, den spanske fotballspilleren Gerard Pique, og deres to felles sønner.

Artisten er siktet for å ha unndratt 14,5 millioner kroner fra skatt. Det tilsvarer rundt 140 millioner norske kroner.

Påtalemyndigheten i Barcelona mener hun dro til utlandet kun i korte perioder som del av sitt arbeid som artist, mens hun tilbrakte mesteparten av tiden i Spania. Påtalemyndigheten mener derfor at hun bør betale skatt til Spania fra inntektene hun har skaffet seg verden rundt.

Fra 2015 har Shakira hatt sin faste bostedsadresse i Spania. Påtalemyndigheten mener på sin side at hun i realiteten har bodd der siden 2012.

Shakira var ett av mange navn som dukket opp i forbindelse med Panama Papers, den gigantiske dokumentlekkasjen som avslørte hvordan statsoverhoder, kriminelle og kjendiser kjøper seg hemmelighold og gjemmer penger i skatteparadiser.

Avsløringen var et samarbeid mellom over hundre medieorganisasjoner over hele verden, deriblandt Aftenposten.

En dommer skal nå gjennomgå siktelsen fra påtalemyndigheten for å slå fast om det foreligger nok bevismateriale til å ta ut tiltale og stille henne for retten.

Shakiras representanter sier de ikke har noen umiddelbare kommentarer til saken.